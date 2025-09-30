Advertisement

لبنان

في طرابلس.. لقاء لبناني – فلسطيني يطالب بكسر حصار غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:41
Doc-P-1423521-638948403013197540.png
Doc-P-1423521-638948403013197540.png photos 0
زار وفد من "الهيئة الوطنية للمتقاعدين" في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو جهاد فياض وعضوية أبو مروان كنعان، مقر "المؤتمر الشعبي اللبناني" في طرابلس، حيث استقبلهم مسؤول المؤتمر في المدينة المحامي عبد الناصر المصري، بحضور مسؤولي هيئة الإسعاف الشعبي حسام الشامي، واتحاد الشباب الوطني خالد العدس.
اللقاء شكّل مناسبة للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمبادرة الأميركية الأخيرة. وفي بيان مشترك، شدد الجانبان على ضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة التجويع والحصار، مع فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والعلاجية. كما دعا الطرفان إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

الوفدان عبّرا عن تقديرهما الكبير لمواقف الشعوب الحرة حول العالم، التي وقفت بصلابة إلى جانب القضية الفلسطينية ورفضت الحرب على غزة، مشيرين إلى اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين كخطوة متقدمة في هذا المسار. وناشدا هذه الدول اتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل وإجبارها مع حليفتها الولايات المتحدة على رفع العراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع تفكيك المستوطنات ووقف مصادرة الأراضي والاعتقالات والاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأكد الجانبان أن خيار المقاومة بجميع أشكاله يبقى السبيل الوحيد لاستعادة الأرض والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والإفراج عن الأسرى، وتحقيق حق العودة للاجئين.
 
(الوكالة الوطنية)
الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

العراقي

العراق

09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
