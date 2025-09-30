28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. لقاء لبناني – فلسطيني يطالب بكسر حصار غزة
Lebanon 24
30-09-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من "الهيئة الوطنية للمتقاعدين" في منظمة التحرير
الفلسطينية
برئاسة أبو جهاد فياض وعضوية أبو مروان كنعان، مقر "المؤتمر الشعبي اللبناني" في
طرابلس
، حيث استقبلهم مسؤول المؤتمر في المدينة المحامي عبد الناصر المصري، بحضور مسؤولي هيئة الإسعاف الشعبي حسام الشامي، واتحاد الشباب الوطني خالد العدس.
Advertisement
اللقاء شكّل مناسبة للتشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالعدوان
الإسرائيلي
على قطاع غزة والمبادرة الأميركية الأخيرة. وفي بيان مشترك، شدد الجانبان على ضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة التجويع والحصار، مع فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والعلاجية. كما دعا الطرفان إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
الوفدان عبّرا عن تقديرهما الكبير لمواقف الشعوب الحرة حول العالم، التي وقفت بصلابة إلى جانب القضية الفلسطينية ورفضت الحرب على غزة، مشيرين إلى اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين كخطوة متقدمة في هذا المسار. وناشدا هذه الدول اتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة
إسرائيل
وإجبارها مع حليفتها
الولايات المتحدة
على رفع العراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع تفكيك المستوطنات ووقف مصادرة الأراضي والاعتقالات والاعتداءات على المسجد
الأقصى
.
وأكد الجانبان أن خيار
المقاومة
بجميع أشكاله يبقى السبيل الوحيد لاستعادة الأرض والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والإفراج عن الأسرى، وتحقيق حق العودة للاجئين.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الفصائل الفلسطينية: ندعو الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار
Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية: ندعو الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار
30/09/2025 16:53:26
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاتهامات الإسرائيلية سخيفة ومكررة ومهمة أسطول الصمود إنسانية وأخلاقية
Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: الاتهامات الإسرائيلية سخيفة ومكررة ومهمة أسطول الصمود إنسانية وأخلاقية
30/09/2025 16:53:26
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مسيّرات استطلاع فوق عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تحليق مسيّرات استطلاع فوق عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
30/09/2025 16:53:26
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة: تعرّض أحد القوارب لهجوم يشتبه بأنه بطائرة مسيّرة من دون أنباء عن إصابات
Lebanon 24
أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة: تعرّض أحد القوارب لهجوم يشتبه بأنه بطائرة مسيّرة من دون أنباء عن إصابات
30/09/2025 16:53:26
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الوكالة الوطنية
الفلسطينية
الإسرائيلي
المقاومة
إسرائيل
العراقي
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
Lebanon 24
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
09:42 | 2025-09-30
30/09/2025 09:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
09:38 | 2025-09-30
30/09/2025 09:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
Lebanon 24
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
Lebanon 24
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
Lebanon 24
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
09:17 | 2025-09-30
30/09/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:42 | 2025-09-30
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
09:38 | 2025-09-30
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
09:30 | 2025-09-30
إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة
09:30 | 2025-09-30
تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت
09:17 | 2025-09-30
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
09:03 | 2025-09-30
الحاج حسن: خريطة إسرائيل الكبرى ترسم برعاية أميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 16:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24