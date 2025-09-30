Advertisement

لبنان

مرقص.. إطلاق دليل حقوقي جديد في بيروت

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:45
يعقد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مؤتمراً صحافياً صباح الغد في بلدية بيروتساحة رياض الصلح، للإعلان عن إطلاق دليل "حقوقك بالبلدية"، وهو إصدار حقوقي أعدّه فريق متخصص بتكليف من الوزير، بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم البلدية والخدمات المتاحة لهم.
الدليل يأتي في إطار سلسلة من الأدلة الحقوقية التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين بحقوقهم في قطاعات مختلفة، وقد وضع بتصرّف بلدية بيروت للاستفادة منه في تعزيز العلاقة بين المواطن والبلدية.

المؤتمر سيتخلله أيضاً الإعلان عن التحضيرات الجارية لتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "حديقة الإعلاميين"، وذلك بناءً على طلب الوزير مرقص، على أن تختار بلدية بيروت الموقع المناسب. المشروع يأتي تكريماً للإعلام اللبناني ولدوره الرائد في خدمة الحقيقة والمجتمع.
 
 
ساحة رياض الصلح

وزير الإعلام

بلدية بيروت

رياض الصلح

لبنان

الصلح

