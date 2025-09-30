مرقص.. إطلاق دليل حقوقي جديد في بيروت

Advertisement

يعقد الدكتور مؤتمراً صحافياً صباح في – ، للإعلان عن إطلاق دليل "حقوقك بالبلدية"، وهو إصدار حقوقي أعدّه فريق متخصص بتكليف من الوزير، بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم البلدية والخدمات المتاحة لهم.الدليل يأتي في إطار سلسلة من الأدلة الحقوقية التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين بحقوقهم في قطاعات مختلفة، وقد وضع بتصرّف بلدية للاستفادة منه في تعزيز العلاقة بين المواطن والبلدية.المؤتمر سيتخلله أيضاً الإعلان عن التحضيرات الجارية لتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "حديقة الإعلاميين"، وذلك بناءً على طلب الوزير ، على أن تختار بلدية بيروت الموقع المناسب. المشروع يأتي تكريماً للإعلام اللبناني ولدوره الرائد في خدمة الحقيقة والمجتمع.