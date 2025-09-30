غرفة طرابلس تبحث الموازنة وتؤكد دورها في دعم مجتمع الأعمال

Advertisement

عقدت هيئة مكتب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الغرفة ، وبمشاركة إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي.وقد تم خلال الاجتماع البحث في مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما مناقشة قطع الحساب ومشروع الموازنة، تمهيداً لطرحهما على خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.كما تم التوقف عند الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة، والاطلاع على تفاصيل أعمال الغرفة والخدمات المستمرة التي تُقدَّم للمنتسبين، إلى جانب مناقشة المشاريع والمبادرات التي تعمل الكبرى على متابعتها بما ينسجم مع دورها الفاعل في تعزيز وتطوير مجتمع الأعمال.