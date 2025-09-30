Advertisement

لبنان

غرفة طرابلس تبحث الموازنة وتؤكد دورها في دعم مجتمع الأعمال

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1423529-638948409977200070.png
Doc-P-1423529-638948409977200070.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت هيئة مكتب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وبمشاركة نائب الرئيس إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي.
Advertisement

وقد تم خلال الاجتماع البحث في مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما مناقشة قطع الحساب ومشروع الموازنة، تمهيداً لطرحهما على مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

كما تم التوقف عند الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة، والاطلاع على تفاصيل أعمال الغرفة والخدمات المستمرة التي تُقدَّم للمنتسبين، إلى جانب مناقشة المشاريع والمبادرات التي تعمل غرفة طرابلس الكبرى على متابعتها بما ينسجم مع دورها الفاعل في تعزيز وتطوير مجتمع الأعمال.
 
مواضيع ذات صلة
جعجع يستقبل وفد "الرابطة المارونية" ويبحث دورها في دعم الموارنة والمسيحيين
lebanon 24
30/09/2025 16:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية ثانية غدا لبحث الموازنة وادانة شاملة للاعتداء الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
30/09/2025 16:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس غرفة طرابلس التقى مدير "كفالات"... هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
30/09/2025 16:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة زار غرفة طرابلس: نموذج للبنان الحداثة والتقنيات
lebanon 24
30/09/2025 16:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المالية العامة

مجلس الإدارة

غرفة طرابلس

توفيق دبوسي

نائب الرئيس

توفيق دبوس

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24