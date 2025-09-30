Advertisement

لبنان

في حلبا.. وفد من برشلونة يتفقد مشاريع "النجدة الشعبية" و"بيت الموسيقى"

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:02
زار ممثل بلدية برشلونة جوردي كورت المركز الصحي لـ"النجدة الشعبية اللبنانية" في حلبا، واطلع على أعمال تنفيذ المشروع الذي قدمته بلدية برشلونة والجمعية "الكتالونية اللبنانية". وكان في استقباله رئيس المركز جورج الضهر، المشرف الصحي الدكتور إيلي محفوض، وعدد من الأعضاء.
وجال كورت في أقسام المركز الصحي، فزار قسم الطوارئ والمختبر وعاين الآلات المخبرية الجديدة التي قدمها المشروع، ثم تفقد المولد الكهربائي الذي يزود المركز بالطاقة، وانتقل إلى عيادة الأسنان متفقداً الآلة الجديدة.

ونوّه الضهر بأهمية المشروع "الذي وفّر الكثير من الأعباء المادية والمعنوية على سير عمل المركز". كما زار كورت "بيت الموسيقى"، الذي ساهمت بلدية برشلونة أيضاً في دعمه بالتجهيزات اللازمة، فاطلع على أقسامه وأبدى إعجابه بأدائه.

وعرض فيلم وثائقي قصير عن مشروع "بناء مستشفى الدكتور غسان الأشقر" في حلبا، حيث شجع كورت على الخطوة، واعداً بطرح الموضوع على "المراجع المختصة في كتالونيا وإسبانيا بشكل عام للمساهمة في دعم بنائه".

وفي الختام قدّم الضهر للضيف هدية تذكارية عبارة عن ألبومات موسيقية من إنتاج "بيت الموسيقى"، إلى جانب بعض المجلات والمنشورات الخاصة بالمستشفى.
 
(الوكالة الوطنية)
 
