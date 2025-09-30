Advertisement

زار ممثل بلدية جوردي كورت لـ"النجدة الشعبية " في ، واطلع على أعمال تنفيذ المشروع الذي قدمته بلدية برشلونة والجمعية "الكتالونية اللبنانية". وكان في استقباله الضهر، المشرف الصحي الدكتور محفوض، وعدد من الأعضاء.وجال كورت في أقسام المركز الصحي، فزار قسم الطوارئ والمختبر وعاين الآلات المخبرية الجديدة التي قدمها المشروع، ثم تفقد المولد الكهربائي الذي يزود المركز بالطاقة، وانتقل إلى عيادة الأسنان متفقداً الآلة الجديدة.ونوّه الضهر بأهمية المشروع "الذي وفّر الكثير من الأعباء المادية والمعنوية على سير عمل المركز". كما زار كورت "بيت الموسيقى"، الذي ساهمت بلدية برشلونة أيضاً في دعمه بالتجهيزات اللازمة، فاطلع على أقسامه وأبدى إعجابه بأدائه.وعرض فيلم وثائقي قصير عن مشروع "بناء مستشفى الدكتور غسان الأشقر" في حلبا، حيث شجع كورت على الخطوة، واعداً بطرح الموضوع على "المراجع المختصة في كتالونيا وإسبانيا للمساهمة في دعم بنائه".وفي الختام قدّم الضهر للضيف هدية تذكارية عبارة عن ألبومات موسيقية من إنتاج "بيت الموسيقى"، إلى جانب بعض المجلات والمنشورات الخاصة بالمستشفى.