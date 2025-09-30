في المنية.. مبادرة خيرية لإعادة تأهيل معمل فرز النفايات

Advertisement

قام رئيس توفيق زريقة، برفقة اتحادات النقل البري في والخارج للترانزيت الخير ووفد مرافق، بجولة ميدانية على في منطقة الضهور بالمنية، حيث اطلعوا على سير العمل فيه بعد المبادرة التي أطلقها الخير والمتمثلة بإزالة النفايات المتراكمة وتنظيف المعمل بشكل كامل، تمهيداً للبدء بخطة إعادة تأهيله وتشغيله في المرحلة المقبلة.وخلال الجولة، شكر زريقة الخير باسم اتحاد بلديات وبلديات المنطقة على مبادرته، مؤكداً أنّ "هذه المكرمة المتمثلة بتنظيف معمل الفرز على نفقته الخاصة من تراكم النفايات، هي عمل كبير جداً لن تنساه المنطقة، وتُسهم في تسهيل مهام الاتحاد لخدمة أهلنا في المنية الإدارية كافة".بدوره، شدد الخير على أنّ "ما قمنا به ليس إلا واجباً تجاه مدينتنا المنية الإدارية كافة، فكل ما نقدمه يبقى قليلاً بحقها"، مضيفاً: "نعتبر هذه البلدية بلدية الجميع، ونسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به في كل بلديات لبنان".