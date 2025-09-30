Advertisement

لبنان

في المنية.. مبادرة خيرية لإعادة تأهيل معمل فرز النفايات

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:06
 قام رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة، برفقة نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان والخارج للترانزيت محمد كمال الخير ووفد مرافق، بجولة ميدانية على معمل فرز النفايات في منطقة الضهور بالمنية، حيث اطلعوا على سير العمل فيه بعد المبادرة التي أطلقها الخير والمتمثلة بإزالة النفايات المتراكمة وتنظيف المعمل بشكل كامل، تمهيداً للبدء بخطة إعادة تأهيله وتشغيله في المرحلة المقبلة.
وخلال الجولة، شكر زريقة الخير باسم اتحاد بلديات المنية وبلديات المنطقة على مبادرته، مؤكداً أنّ "هذه المكرمة المتمثلة بتنظيف معمل الفرز على نفقته الخاصة بعد سنوات من تراكم النفايات، هي عمل كبير جداً لن تنساه المنطقة، وتُسهم في تسهيل مهام الاتحاد لخدمة أهلنا في المنية الإدارية كافة".

بدوره، شدد الخير على أنّ "ما قمنا به ليس إلا واجباً تجاه مدينتنا المنية الإدارية كافة، فكل ما نقدمه يبقى قليلاً بحقها"، مضيفاً: "نعتبر هذه البلدية بلدية الجميع، ونسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به في كل بلديات لبنان".
 
(الوكالة الوطنية)
