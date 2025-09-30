Advertisement

لبنان

بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:13
تقرّر تخفيض رسوم السجل العدلي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من مليونيّ ليرة لبنانية إلى 500 ألف ليرة.
