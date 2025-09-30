Advertisement

لبنان

للبنانيين في الخارج... إليكم ما أعلنته وزارتا الداخليّة والخارجيّة بشأن الإنتخابات

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:30
صدر بيان مشترك عن وزارتيّ الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، وجاء فيه:

عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.
ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.
 
 
 
وزير الخارجية

وزير الداخلية

أحمد الحجار

اللبنانية

المادة 11

يوسف رجي

الدستور

الحجار

