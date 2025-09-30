Advertisement

لبنان

جعجع: بري يعطّل الانتخابات عبر تجاهل 67 نائباً

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:35
أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بياناً اعتبر فيه أنّ تعطيل الجلسة التشريعية "يقع على عاتق الرئيس نبيه بري".
وقال جعجع: "كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخاب تحضيراً للاستحقاق، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي والأعراف المرعية منذ نشأة المجلس النيابي؟".

وأضاف: "القول إن الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية باطل، لأن الاقتراحات المعجّلة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة. وحجّة الرئيس بري بوجود قوانين انتخابية عدة قيد البحث لا تستقيم إطلاقاً، إذ لا علاقة بين التحضير للانتخابات وبين دفن المشاريع في لجنة نائب الرئيس إلياس بو صعب".

ورأى جعجع أنّ "رفض بري طرح اقتراح القانون المعجّل رغم انعقاد جلسات تشريعية، يشكّل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي والأعراف، وانتقاصاً من مقام 67 نائباً يشكّلون أكثرية المجلس".

وختم: "الحل بيد الرئيس بري عبر الدعوة إلى جلسة تشريعية فوراً، وإلا يكون هو من يعطّل الانتخابات النيابية بمنع التعديلات المطلوبة على القانون".
 
