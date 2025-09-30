27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع: بري يعطّل الانتخابات عبر تجاهل 67 نائباً
Lebanon 24
30-09-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع
بياناً اعتبر فيه أنّ تعطيل الجلسة التشريعية "يقع على عاتق الرئيس
نبيه بري
".
Advertisement
وقال جعجع: "كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخاب تحضيراً للاستحقاق، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي والأعراف المرعية منذ نشأة المجلس النيابي؟".
وأضاف: "القول إن الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية باطل، لأن الاقتراحات المعجّلة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة. وحجّة
الرئيس بري
بوجود قوانين انتخابية عدة قيد البحث لا تستقيم إطلاقاً، إذ لا علاقة بين التحضير للانتخابات وبين دفن المشاريع في لجنة
نائب الرئيس
إلياس بو صعب".
ورأى جعجع أنّ "رفض
بري
طرح اقتراح القانون المعجّل رغم انعقاد جلسات تشريعية، يشكّل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي والأعراف، وانتقاصاً من مقام 67 نائباً يشكّلون أكثرية المجلس".
وختم: "الحل بيد الرئيس بري عبر الدعوة إلى جلسة تشريعية فوراً، وإلا يكون هو من يعطّل الانتخابات النيابية بمنع التعديلات المطلوبة على القانون".
مواضيع ذات صلة
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
Lebanon 24
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
30/09/2025 19:19:09
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ضو: من يعطل المجلس النيابي هو برّي
Lebanon 24
ضو: من يعطل المجلس النيابي هو برّي
30/09/2025 19:19:09
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: "مش متقاتلين ولا متحالفين مع الرئيس بري ومنشتغل عالقطعة"
Lebanon 24
جعجع: "مش متقاتلين ولا متحالفين مع الرئيس بري ومنشتغل عالقطعة"
30/09/2025 19:19:09
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى السفير الفرنسي ويؤكد على الالتزام بموعد الانتخابات النيابية
Lebanon 24
جعجع التقى السفير الفرنسي ويؤكد على الالتزام بموعد الانتخابات النيابية
30/09/2025 19:19:09
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية سمير جعجع
حزب القوات اللبنانية
اللبنانية سمير جعجع
القوات اللبنانية
نائب الرئيس
الرئيس بري
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
Lebanon 24
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
12:08 | 2025-09-30
30/09/2025 12:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
Lebanon 24
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
12:04 | 2025-09-30
30/09/2025 12:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
12:01 | 2025-09-30
30/09/2025 12:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
11:58 | 2025-09-30
30/09/2025 11:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
11:44 | 2025-09-30
30/09/2025 11:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
15:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2025-09-30
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
12:04 | 2025-09-30
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
12:01 | 2025-09-30
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
11:58 | 2025-09-30
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
11:44 | 2025-09-30
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
11:16 | 2025-09-30
قذائف وحريق ورصاص متفجر.. هذا ما جرى في الجنوب
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 19:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24