جعجع: بري يعطّل الانتخابات عبر تجاهل 67 نائباً

أصدر بياناً اعتبر فيه أنّ تعطيل الجلسة التشريعية "يقع على عاتق الرئيس ".وقال جعجع: "كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخاب تحضيراً للاستحقاق، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي والأعراف المرعية منذ نشأة المجلس النيابي؟".وأضاف: "القول إن الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية باطل، لأن الاقتراحات المعجّلة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة. وحجّة بوجود قوانين انتخابية عدة قيد البحث لا تستقيم إطلاقاً، إذ لا علاقة بين التحضير للانتخابات وبين دفن المشاريع في لجنة إلياس بو صعب".ورأى جعجع أنّ "رفض طرح اقتراح القانون المعجّل رغم انعقاد جلسات تشريعية، يشكّل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي والأعراف، وانتقاصاً من مقام 67 نائباً يشكّلون أكثرية المجلس".وختم: "الحل بيد الرئيس بري عبر الدعوة إلى جلسة تشريعية فوراً، وإلا يكون هو من يعطّل الانتخابات النيابية بمنع التعديلات المطلوبة على القانون".