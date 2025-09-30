بعد إخلاء سبيله... ماذا قال رولان خوري؟

Advertisement

تمّ اليوم إخلاء سبيل لـ" " بعد ان كانت الهيئة الاتهامية في برئاسة القاضي وافقت على إخلاء سبيله وثلاثة آخرين موقوفين في ملف ، لقاء كفالة مالية قيمتها 200 الف دولار أميركي عن كل شخص من هؤلاء مع منع السفر.وردًا على سؤال قال : "كنت معتقل مش عارف ليش".كما قال: "أنا أتيت شفافًا إلى كازينو لبنان وأغادره شفافًا".وأضاف : "لا يزال هناك قضاة في لبنان شجعان ويتخذون قراراً بعد قراءة ملفهم".