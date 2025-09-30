Advertisement

لبنان

بعد إخلاء سبيله... ماذا قال رولان خوري؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1423557-638948446640483854.jpg
Doc-P-1423557-638948446640483854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تمّ اليوم إخلاء سبيل المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان الخوري بعد ان كانت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي وافقت على إخلاء سبيله وثلاثة آخرين موقوفين في ملف كازينو لبنان، لقاء كفالة مالية قيمتها 200 الف دولار أميركي عن كل شخص من هؤلاء مع منع السفر.
Advertisement

وردًا على سؤال قال الخوري: "كنت معتقل مش عارف ليش".

كما قال: "أنا أتيت شفافًا إلى كازينو لبنان وأغادره شفافًا".

وأضاف خوري: "لا يزال هناك قضاة في لبنان شجعان ويتخذون قراراً بعد قراءة ملفهم".


مواضيع ذات صلة
الهيئة الاتهامية تُقرر إخلاء سبيل المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان خوري
lebanon 24
30/09/2025 19:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري
lebanon 24
30/09/2025 19:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن رولان خوري وأنتم رياض سلامة
lebanon 24
30/09/2025 19:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء سبيل عقيد متقاعد بعد شهرين من توقيفه بهذه التهم
lebanon 24
30/09/2025 19:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رولان الخوري

المدير العام

كازينو لبنان

فادي العريضي

رولان خوري

جبل لبنان

رئاسة ال

العريضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-09-30
12:04 | 2025-09-30
12:01 | 2025-09-30
11:58 | 2025-09-30
11:44 | 2025-09-30
11:16 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24