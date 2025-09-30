27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!
Lebanon 24
30-09-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ مجهولين دخلوا إلى منزلٍ في حيّ الأندلس في
مدينة الميناء
-
طرابلس
، واعتدوا على شاب سوريّ خلال نومه.
Advertisement
ونتيجة تعرّضه للضرب على رأسه، فقد الشاب السوريّ وعيه، وعمد المعتدون إلى سرقة محتويات منزله وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
مواضيع ذات صلة
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
Lebanon 24
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
30/09/2025 19:19:41
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
العلم يحسم المسألة.. هل الواي فاي يضر الدماغ أثناء النوم؟
Lebanon 24
العلم يحسم المسألة.. هل الواي فاي يضر الدماغ أثناء النوم؟
30/09/2025 19:19:41
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي أثناء النوم.. اضطراب شائع قد يقود لسلوكيات خطيرة
Lebanon 24
المشي أثناء النوم.. اضطراب شائع قد يقود لسلوكيات خطيرة
30/09/2025 19:19:41
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية تهريب الأدوية عبر المطار... توقيف سوري وهذا ما ضبط داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
تطور جديد في قضية تهريب الأدوية عبر المطار... توقيف سوري وهذا ما ضبط داخل منزله (صورة)
30/09/2025 19:19:41
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة الميناء
لبنان 24
طرابلس
المينا
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
Lebanon 24
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
12:08 | 2025-09-30
30/09/2025 12:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
Lebanon 24
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
12:04 | 2025-09-30
30/09/2025 12:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
12:01 | 2025-09-30
30/09/2025 12:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
11:58 | 2025-09-30
30/09/2025 11:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
11:44 | 2025-09-30
30/09/2025 11:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
15:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2025-09-30
مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل
12:04 | 2025-09-30
سفير الإمارات وصل إلى بيروت
12:01 | 2025-09-30
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
11:58 | 2025-09-30
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
11:44 | 2025-09-30
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
11:16 | 2025-09-30
قذائف وحريق ورصاص متفجر.. هذا ما جرى في الجنوب
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 19:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24