لبنان

دخلوا إلى منزله أثناء نومه... وهذا ما قاموا به!

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:17
Doc-P-1423563-638948462488035739.jpg
Doc-P-1423563-638948462488035739.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين دخلوا إلى منزلٍ في حيّ الأندلس في مدينة الميناء - طرابلس، واعتدوا على شاب سوريّ خلال نومه.
ونتيجة تعرّضه للضرب على رأسه، فقد الشاب السوريّ وعيه، وعمد المعتدون إلى سرقة محتويات منزله وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
 
 
مدينة الميناء

لبنان 24

طرابلس

المينا

لبنان

