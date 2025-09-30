إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة

أفادت مصادر لـ" "، أنّ القوى الأمنية استدعت المدعو م.ح من منطقة حارة البرانية - ، بعد الاشتباه بتورطه بالاعتداء على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ 11 عاماً.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الطفلة تعرّضت لاعتداء، ما دفع أهلها إلى تقديم إدّعاء لدى فصيلة .



