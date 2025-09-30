Advertisement

لبنان

إستدعاء شخص إلى التحقيق... يُشتبه في تورطه في الإعتداء على طفلة

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1423566-638948468681957080.jpg
Doc-P-1423566-638948468681957080.jpg photos 0
أفادت مصادر لـ"لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية استدعت المدعو م.ح من منطقة حارة البرانية - طرابلس، بعد الاشتباه بتورطه بالاعتداء على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ 11 عاماً.
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الطفلة تعرّضت لاعتداء، ما دفع أهلها إلى تقديم إدّعاء لدى فصيلة التبانة.

