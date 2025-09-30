Advertisement

لبنان

"صحتك بإيدك".. انضمام منظمة جديدة لتعزيز الصحة النفسية للأطفال

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:59
أعلنت منظمة Right to Play عن انضمامها لمشروع "صحتك بإيدك"، الذي أطلقته السفارة الفرنسية والمركز الفرنسي في لبنان، خلال حفل أقيم في قصر الصنوبر يوم الخميس 25 أيلول، برعاية السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
ويهدف المشروع، المستلهم من الزخم الذي صاحب الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، إلى تعزيز الثقافة الرياضية في لبنان ودعم الصحة والرفاهية والمساواة والاندماج للأطفال والمراهقين والشباب والرياضيين الواعدين. ويستمر المشروع على مدى سنتين، ويجمع بين ثلاثة محاور أساسية:
1. تشجيع النشاط البدني والتعلم الاجتماعي والعاطفي واللعب التفاعلي، لتعزيز مهارات حياتية أساسية مثل التعاطف والعمل الجماعي وضبط المشاعر والثقة بالنفس.
2. دعم اندماج الأطفال في الرياضة من خلال 8 مشاريع تنفذها منظمات محلية.
3. مرافقة الرياضيين الأولمبيين والرياضيين الواعدين في رحلات تدريبهم.

ويشارك في المشروع 40 مدرسة، مع تنفيذ 30 جلسة أسبوعية يقودها 80 معلماً للتربية الرياضية، تتضمن تطوير المهارات، التأمل، ولحظات اللعب الحر، بما يتيح للأطفال ممارسة مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية ضمن بيئة مدرسية آمنة وداعمة. وتعتمد الجلسات على كرة السلة وكرة القدم وألعاب القوى والأنشطة المنظمة لتوفير بيئات شاملة وآمنة.

وأوضحت مديرة مكتب Right to Play رشا ناصر الدين أن المشروع يعزز أهمية الرياضة كوسيلة فعالة للتنمية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والشباب في لبنان، مشيرة إلى أن المشاركين سيكتسبون مهارات اجتماعية وعاطفية مهمة أثناء الاستمتاع باللعب في بيئة مدرسية ممتعة وداعمة.
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

السفير الفرنسي

ناصر الدين

كرة القدم

الفرنسية

الرياض

رياضي

