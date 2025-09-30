شيخ العقل يستقبل سفراء ووفود سياسية.. مناقشة الأوضاع الوطنية والإنسانية

Advertisement

وفد ضم المحامي والأديب شوقي ساسين الرئيس السابق للجنة الوطنية للأونيسكو، وروني الفا مدير مكتب قناة الميادين في لبنان وايلي متى الرئيس السابق لبلدية عين الجديدة والقاضي بيراق، وكانت مناسبة للتداول مع سماحته في شؤون ثقافية ووطنية عامة اتفق خلالها الحاضرون على ان نجاة لبنان تكون اول ما تكون ببث ثقافة الوعي بين اللبنانيين لخطر المشروع الاسرائيلي وبحرصهم على حفظ بعضهم البعض.

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اليوم الثلاثاء في دار الطائفة في ، سفيرة السويد في جيسيكا سفاردستروم، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، مع التركيز على تعزيز منطق الدولة وتقوية ركائزها ودور مؤسساتها الرسمية.كما بحث الجانبان الوضع الإنساني الحاد في مدينة السويداء، بعد ما تعرضت له الطائفة من مجازر إبادة وانتهاكات جسيمة، وأكد الشيخ أبي المنى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحقيق في هذه الأحداث لتحديد المسؤوليات، والعمل على رفع الحصار المفروض على أهالي المدينة، وذلك في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة. وقد تطرق اللقاء أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين لبنان والسويد وسبل تعزيزها.في إطار اللقاءات السياسية، استقبل شيخ العقل وفدًا قياديًا من " "، موفدًا من رئيس النائب ، ضم كل من: النائبين سيزار أبي خليل وجورج عطالله، والسادة غابي جبرايل، المحامية ريما سليمان، المحامي رمزي دسوم، وروني جدعون.وجاءت الزيارة لتأكيد استمرار العلاقة بين الحر والطائفة الدرزية، خصوصًا في منطقة الجبل، ولدعوة شيخ العقل لحضور مناسبة ذكرى شهداء 13 تشرين.وبعد اللقاء، صرّح النائب أبي خليل باسم الوفد قائلاً: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل، بداية لدعوته من قبل رئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل إلى ذكرى شهداء 13 تشرين. وقد أتاح اللقاء فرصة للبحث في عدد من المواضيع الراهنة على الساحة ، والرؤى المتعلقة بالشراكة الروحية والوطنية بين مختلف الطوائف والفئات اللبنانية. سنبقى على تواصل دائم وتنسيق مع دار الطائفة حول كل الملفات التي تناولناها اليوم."كما التقى الشيخ أبي المنى وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى برفقةكما استقبل أمين عام جبهة التحرر العمالي في لبنان، ومفوض الشؤون العمالية والنقابية في الحزب التقدمي الاشتراكي، الأستاذ الوليد شميط، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشؤون العمالية ودور الجبهة في متابعتها وحلها.