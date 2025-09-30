عبد المسيح: مقاطعتي للجلسة لم تكن انسحابًا أو مناورة

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X ": "أرفض بشكل قاطع مقولة أن غيابي عن جلسة اليوم كان "تضامنًا" مع أي طرف أو أي قضية. الحقيقة أن موقفي نابع من رفضي للتعاطي مع والقانون بمزاجية أو بازدواجية في المعايير."وأضاف: "فالقوانين المعجّلة المكرّرة يجب أن تُعرض أوّلًا على للتصويت على صفة العجلة، حتى لو كانت هناك اقتراحات تناقَش في اللجان الفرعية. فكيف إذا كان هذا الاقتراح مطلبًا ملحًّا من الرأي العام المحلي والاغترابي؟"خاتمًا تغريدته بالقول: "مقاطعتي اليوم لم تكن انسحابًا ولا مناورة، بل كانت تعبيرًا عن مطلب ناخبينا وورقة ضغط من أجل تحرير أحد أهم اقتراحات القوانين من الأدراج، ليأخذ مساره الطبيعي، سواء أقر أو لم يقر".