Advertisement

لبنان

عبد المسيح: مقاطعتي للجلسة لم تكن انسحابًا أو مناورة

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1423580-638948497166501394.png
Doc-P-1423580-638948497166501394.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X ": "أرفض بشكل قاطع مقولة أن غيابي عن جلسة اليوم كان "تضامنًا" مع أي طرف أو أي قضية. الحقيقة أن موقفي نابع من رفضي للتعاطي مع الدستور والقانون بمزاجية أو بازدواجية في المعايير."
Advertisement

وأضاف: "فالقوانين المعجّلة المكرّرة يجب أن تُعرض أوّلًا على الهيئة العامة للتصويت على صفة العجلة، حتى لو كانت هناك اقتراحات تناقَش في اللجان الفرعية. فكيف إذا كان هذا الاقتراح مطلبًا ملحًّا من الرأي العام المحلي والاغترابي؟"

خاتمًا تغريدته بالقول: "مقاطعتي اليوم لم تكن انسحابًا ولا مناورة، بل كانت تعبيرًا عن مطلب ناخبينا وورقة ضغط من أجل تحرير أحد أهم اقتراحات القوانين من الأدراج، ليأخذ مساره الطبيعي، سواء أقر أو لم يقر".
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: لادراج اقتراح اقتراع المغتربين على جدول أول جلسة عامة
lebanon 24
30/09/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تعاود درس ملف السلاح والمقاطعة الشيعية للجلسة مرجّحة
lebanon 24
30/09/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: الانتخابات مؤجلة حتى اشعار آخر!
lebanon 24
30/09/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: لنبذ كل الشعارات التي تثير الفتنة بين اللبنانيين
lebanon 24
30/09/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

عبد المسيح

الدستور

المسيح

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-09-30
12:04 | 2025-09-30
12:01 | 2025-09-30
11:58 | 2025-09-30
11:44 | 2025-09-30
11:16 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24