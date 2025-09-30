26
لبنان
هيكل: الجيش مستمرّ في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:43
تفقَّدَ
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
قيادة
لواء المشاة
السادس في ثكنة
محمد مكي
–
بعلبك
، حيث اطّلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والصعوبات التي يواجهها، مثنيًا على جهود عناصره.
كما زار عددًا من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدًا بأدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، بخاصةٍ التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وترويجها. واعتبر العماد هيكل أن نجاح الجيش في مهماته يعود إلى تحلّيه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به. كذلك لفت إلى أن المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن أفعالهم مرفوضة تمامًا من قبل جميع اللبنانيين.
وتوجه إليهم بالقول: "إنني أعتز بمهنيتكم وولائكم الصادق للمؤسسة، واللبنانيون جميعًا يقدّرون عاليًا ما تبذلونه من تضحيات من أجل أمنهم ومستقبل أبنائهم".
وأضاف: "أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو
الإسرائيلي
، والتحديات الأمنية الكبيرة".
ودعا العماد هيكل إلى التحلي بالمسؤولية والوعي والتنبّه إلى خطورة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات تطال
المؤسسة العسكرية
.
