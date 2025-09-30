Advertisement

لبنان

السيد.. إعلان هام للمستفيدين من برنامج "أمان"

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1423588-638948512847380852.png
Doc-P-1423588-638948512847380852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة اكس: "في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد الدولة اللبنانية آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج "أمان"، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة".
Advertisement

وأضافت: "‏يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات اللبنانية الأكثر حاجة."

‏وختمت: "نؤكد في وزارة الشؤون الاجتماعية التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها."

                
مواضيع ذات صلة
بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"
lebanon 24
01/10/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
01/10/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"برنامج أمان" ومشاريع إنمائية على الطاولة.. مفتي طرابلس يستقبل السيد!
lebanon 24
01/10/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
lebanon 24
01/10/2025 01:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الدولة اللبنانية

وزارة الشؤون

اللبنانية

الدولة ال

السيد على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24