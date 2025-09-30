السيد.. إعلان هام للمستفيدين من برنامج "أمان"

Advertisement

كتبت وزيرة على منصة اكس: "في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج "أمان"، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة".وأضافت: "‏يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات الأكثر حاجة."‏وختمت: "نؤكد في التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها."