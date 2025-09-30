26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد.. إعلان هام للمستفيدين من برنامج "أمان"
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
على منصة اكس: "في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد
الدولة اللبنانية
آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج "أمان"، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة".
Advertisement
وأضافت: "يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد
الحوكمة
الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات
اللبنانية
الأكثر حاجة."
وختمت: "نؤكد في
وزارة الشؤون الاجتماعية
التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها."
مواضيع ذات صلة
بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"
Lebanon 24
بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"
01/10/2025 01:05:40
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه
01/10/2025 01:05:40
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"برنامج أمان" ومشاريع إنمائية على الطاولة.. مفتي طرابلس يستقبل السيد!
Lebanon 24
"برنامج أمان" ومشاريع إنمائية على الطاولة.. مفتي طرابلس يستقبل السيد!
01/10/2025 01:05:40
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
01/10/2025 01:05:40
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
الدولة اللبنانية
وزارة الشؤون
اللبنانية
الدولة ال
السيد على
تابع
قد يعجبك أيضاً
إكتظاظ
Lebanon 24
إكتظاظ
17:12 | 2025-09-30
30/09/2025 05:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:21 | 2025-09-30
30/09/2025 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
16:18 | 2025-09-30
30/09/2025 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:46 | 2025-09-30
30/09/2025 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:17 | 2025-09-30
30/09/2025 03:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2025-09-30
إكتظاظ
16:21 | 2025-09-30
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:18 | 2025-09-30
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
15:46 | 2025-09-30
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:17 | 2025-09-30
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:15 | 2025-09-30
سماع دوي انفجار قوي في الجنوب.. هذه طبيعته
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24