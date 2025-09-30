26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لقاء موسعًا في مقر الوزارة مع وفد من اتحاد المؤسسات الاقتصادية والشركات
الفرنسية
الدولية (Medef International)، ضم ممثلين عن أكثر من 30 شركة فرنسية تعمل في قطاعات النقل، الملاحة الجوية، الموانئ، والطرق.
Advertisement
وتم خلال اللقاء استعراض واقع القطاعات الحيوية في
لبنان
، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، في إطار تفعيل الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز مكانة لبنان كمركز استراتيجي في المنطقة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير رسامني للوفد أن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة تشكل قاعدة لإعادة صياغة رؤية جديدة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. وشدد على أن الأولوية الوطنية اليوم تتمثل في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية، تطوير الموانئ، وتوسيع أنظمة النقل الحضري بين المدن بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والتحديات الراهنة.
وأضاف رسامني: "نحن نؤمن بأن أي خطة للنهوض لا يمكن أن تنجح دون مقاربة قائمة على المناقصات الشفافة وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا عبر قانون الـ PPP الذي أقره المجلس النيابي، والذي يمثل الإطار الأمثل لإطلاق مشاريع استراتيجية مثل إعادة تأهيل المرافئ وتعزيز قطاع النقل العام".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها:
- توسعة وتطوير مطار رفيق
الحريري
الدولي لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية.
- إطلاق ورش عمل لتأهيل المرافئ
اللبنانية
وفق المعايير الدولية، مع التركيز على السلامة والتجهيزات التقنية.
- المباشرة بخطط لتحسين شبكة الطرق الداخلية والرئيسية وتخفيف الازدحام المروري بين المدن.
- وضع أسس لمشاريع النقل المستدام التي تركز على دور السكك الحديدية والنقل العام الحضري في
المستقبل
.
وشدد رسامني على أن مرافئ لبنان، بما فيها مرفأ
بيروت
، تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وأن الوزار- تنظر إليها باعتبارها بوابة لبنان إلى العالم ومحركًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار.
وأكد على أهمية مبادرة "طريق التنمية" التي تهدف إلى إنشاء ممر لوجستي استراتيجي للنقل عبر السكك الحديدية والطرق في لبنان، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأمثل للاستماع إلى المقترحات والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين.
وفي سياق متصل، استقبل الوزير رسامني سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه مسؤول العلاقات الدولية والمؤسسية في شركة Principia، ألبرتو مينا.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا في مجال الأشغال العامة والنقل، واستعراض مشاريع مستقبلية مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رسامني على أهمية الدعم الإيطالي للبنان، مثمنًا العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما شدد مارتشيلي على
التزام
بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تعاون لبناني فرنسي لتعزيز السياحة الطبية في لقاء مرتقب بباريس
Lebanon 24
تعاون لبناني فرنسي لتعزيز السياحة الطبية في لقاء مرتقب بباريس
01/10/2025 01:05:53
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي
Lebanon 24
الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي
01/10/2025 01:05:53
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري
Lebanon 24
تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري
01/10/2025 01:05:53
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
01/10/2025 01:05:53
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
اللبنانية
الفرنسية
المستقبل
الحريري
الرئيسي
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
إكتظاظ
Lebanon 24
إكتظاظ
17:12 | 2025-09-30
30/09/2025 05:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:21 | 2025-09-30
30/09/2025 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
16:18 | 2025-09-30
30/09/2025 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:46 | 2025-09-30
30/09/2025 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:17 | 2025-09-30
30/09/2025 03:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2025-09-30
إكتظاظ
16:21 | 2025-09-30
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:18 | 2025-09-30
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
15:46 | 2025-09-30
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:17 | 2025-09-30
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:15 | 2025-09-30
سماع دوي انفجار قوي في الجنوب.. هذه طبيعته
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24