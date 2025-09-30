لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية



Advertisement

وتم خلال اللقاء استعراض واقع القطاعات الحيوية في ، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، في إطار تفعيل الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز مكانة لبنان كمركز استراتيجي في المنطقة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.





وأكد الوزير رسامني للوفد أن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة تشكل قاعدة لإعادة صياغة رؤية جديدة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. وشدد على أن الأولوية الوطنية اليوم تتمثل في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية، تطوير الموانئ، وتوسيع أنظمة النقل الحضري بين المدن بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والتحديات الراهنة.



وأضاف رسامني: "نحن نؤمن بأن أي خطة للنهوض لا يمكن أن تنجح دون مقاربة قائمة على المناقصات الشفافة وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا عبر قانون الـ PPP الذي أقره المجلس النيابي، والذي يمثل الإطار الأمثل لإطلاق مشاريع استراتيجية مثل إعادة تأهيل المرافئ وتعزيز قطاع النقل العام". عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لقاء موسعًا في مقر الوزارة مع وفد من اتحاد المؤسسات الاقتصادية والشركات الدولية (Medef International)، ضم ممثلين عن أكثر من 30 شركة فرنسية تعمل في قطاعات النقل، الملاحة الجوية، الموانئ، والطرق.وتم خلال اللقاء استعراض واقع القطاعات الحيوية في ، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، في إطار تفعيل الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز مكانة لبنان كمركز استراتيجي في المنطقة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.وأكد الوزير رسامني للوفد أن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة تشكل قاعدة لإعادة صياغة رؤية جديدة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. وشدد على أن الأولوية الوطنية اليوم تتمثل في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية، تطوير الموانئ، وتوسيع أنظمة النقل الحضري بين المدن بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والتحديات الراهنة.وأضاف رسامني: "نحن نؤمن بأن أي خطة للنهوض لا يمكن أن تنجح دون مقاربة قائمة على المناقصات الشفافة وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا عبر قانون الـ PPP الذي أقره المجلس النيابي، والذي يمثل الإطار الأمثل لإطلاق مشاريع استراتيجية مثل إعادة تأهيل المرافئ وتعزيز قطاع النقل العام".



وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها:

- توسعة وتطوير مطار رفيق الدولي لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية.

- إطلاق ورش عمل لتأهيل المرافئ وفق المعايير الدولية، مع التركيز على السلامة والتجهيزات التقنية.

- المباشرة بخطط لتحسين شبكة الطرق الداخلية والرئيسية وتخفيف الازدحام المروري بين المدن.

- وضع أسس لمشاريع النقل المستدام التي تركز على دور السكك الحديدية والنقل العام الحضري في .



وشدد رسامني على أن مرافئ لبنان، بما فيها مرفأ ، تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وأن الوزار- تنظر إليها باعتبارها بوابة لبنان إلى العالم ومحركًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار.



وأكد على أهمية مبادرة "طريق التنمية" التي تهدف إلى إنشاء ممر لوجستي استراتيجي للنقل عبر السكك الحديدية والطرق في لبنان، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأمثل للاستماع إلى المقترحات والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين.





وفي سياق متصل، استقبل الوزير رسامني سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه مسؤول العلاقات الدولية والمؤسسية في شركة Principia، ألبرتو مينا.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا في مجال الأشغال العامة والنقل، واستعراض مشاريع مستقبلية مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكد رسامني على أهمية الدعم الإيطالي للبنان، مثمنًا العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما شدد مارتشيلي على بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

(الوكالة الوطنية)