Advertisement

لبنان

لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1423591-638948516366929121.png
Doc-P-1423591-638948516366929121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لقاء موسعًا في مقر الوزارة مع وفد من اتحاد المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية الدولية (Medef International)، ضم ممثلين عن أكثر من 30 شركة فرنسية تعمل في قطاعات النقل، الملاحة الجوية، الموانئ، والطرق.
Advertisement

وتم خلال اللقاء استعراض واقع القطاعات الحيوية في لبنان، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، في إطار تفعيل الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز مكانة لبنان كمركز استراتيجي في المنطقة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.


وأكد الوزير رسامني للوفد أن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة تشكل قاعدة لإعادة صياغة رؤية جديدة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. وشدد على أن الأولوية الوطنية اليوم تتمثل في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية، تطوير الموانئ، وتوسيع أنظمة النقل الحضري بين المدن بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والتحديات الراهنة.

وأضاف رسامني: "نحن نؤمن بأن أي خطة للنهوض لا يمكن أن تنجح دون مقاربة قائمة على المناقصات الشفافة وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا عبر قانون الـ PPP الذي أقره المجلس النيابي، والذي يمثل الإطار الأمثل لإطلاق مشاريع استراتيجية مثل إعادة تأهيل المرافئ وتعزيز قطاع النقل العام".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها:
- توسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية.
- إطلاق ورش عمل لتأهيل المرافئ اللبنانية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على السلامة والتجهيزات التقنية.
- المباشرة بخطط لتحسين شبكة الطرق الداخلية والرئيسية وتخفيف الازدحام المروري بين المدن.
- وضع أسس لمشاريع النقل المستدام التي تركز على دور السكك الحديدية والنقل العام الحضري في المستقبل.
 
وشدد رسامني على أن مرافئ لبنان، بما فيها مرفأ بيروت، تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وأن الوزار- تنظر إليها باعتبارها بوابة لبنان إلى العالم ومحركًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار.

وأكد على أهمية مبادرة "طريق التنمية" التي تهدف إلى إنشاء ممر لوجستي استراتيجي للنقل عبر السكك الحديدية والطرق في لبنان، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأمثل للاستماع إلى المقترحات والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين.


وفي سياق متصل، استقبل الوزير رسامني سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه مسؤول العلاقات الدولية والمؤسسية في شركة Principia، ألبرتو مينا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا في مجال الأشغال العامة والنقل، واستعراض مشاريع مستقبلية مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رسامني على أهمية الدعم الإيطالي للبنان، مثمنًا العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما شدد مارتشيلي على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
تعاون لبناني فرنسي لتعزيز السياحة الطبية في لقاء مرتقب بباريس
lebanon 24
01/10/2025 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي
lebanon 24
01/10/2025 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري
lebanon 24
01/10/2025 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
lebanon 24
01/10/2025 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اللبنانية

الفرنسية

المستقبل

الحريري

الرئيسي

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24