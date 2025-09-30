Advertisement

لبنان

احذروها.. هذه الصفحة تابعة لإسرائيل

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:01
حذّرت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي، من صفحة يستخدمها العدو الاسرائيلي، ويعرض عبرها فرص عمل للبنانيين.
ففي إطار متابعة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد صفحة على موقع "فيسبوك" تُعرف باسم "Primeguard"، تنشر إعلانات عن فرص عمل وتدّعي تأمين حرّاس أمن شخصيّين مدرَّبين على تقييم التّهديدات والتّعامل معها، تأمين طرق الإخلاء والمخارج الآمنة، إضافةً إلى التّنسيق مع السّفارات وفِرق الاستخبارات.
وبعد المتابعة، تبيّن أن هذه الصّفحة تابعة للعدو الصّهيوني.

وجدّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، للمرّة الثّانية، تحذيرها للمواطنين من الدّخول إلى الصّفحة المذكورة أو التّفاعل معها، تفاديًا لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصيّة وسرقتها.

كما أهابت بالمواطنين توخّي الحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتّعرّض لعمليّات اختراق قد تطال حساباتهم وبياناتهم الشّخصيّة.
