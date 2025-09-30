أجنبي انتحل صفة رجل دين في لبنان.. هذا ما فعله! (صورة)

أوقفت دورية من الإقليمية في ، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية.

