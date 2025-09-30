Advertisement

لبنان

أجنبي انتحل صفة رجل دين في لبنان.. هذا ما فعله! (صورة)

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:11
أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص، حسب بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة.
