قذائف وحريق ورصاص متفجر.. هذا ما جرى في الجنوب

أطلق جيش العدو قذيفة مضيئة باتجاه أطراف بلدة يارون في ، تزامنًا مع اندلاع حريق في محيط بلدة نتيجة التمشيط بالرصاص المتفجر من أحد مواقع العدو المقابلة.

كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بـ3 قذائف المنطقة الواقعة بين شيحين ومروحين، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة عديسة، وفق ما أفادت مندوبة " ".