لبنان

قذائف وحريق ورصاص متفجر.. هذا ما جرى في الجنوب

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:16
أطلق جيش العدو الإسرائيلي قذيفة مضيئة باتجاه أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، تزامنًا مع اندلاع حريق في محيط بلدة عيتا الشعب نتيجة التمشيط بالرصاص المتفجر من أحد مواقع العدو المقابلة.
كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بـ3 قذائف المنطقة الواقعة بين شيحين ومروحين، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة عديسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
