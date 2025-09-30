26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
Lebanon 24
30-09-2025
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الطاقة
والمياه، جو الصدّي، في مكتبه وفداً من البنك
الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضمّ مديرة البنى التحتية والطاقة في
الشرق الأوسط
وإفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية غرتشن
بيري
،
رئيس مكتب
بيروت
أليساندرو فيتاديني، إضافةً إلى أحمد
مرتضى
وفراس مرعي وأسعد
الترك
.
Advertisement
وقدّم الوزير عرضاً للوفد حول الخطط الإصلاحية الجارية والخطوات التي بدأ تنفيذها في القطاع، متوقفاً عند دور الهيئة الناظمة للكهرباء والإمكانات المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع المستقبلية.
كما ناقش الصدّي مع وفد من
البنك الدولي
ملف إصلاح قطاع الكهرباء، وتفاصيل تفعيل قرض الـ250 مليون دولار والشروط المرتبطة به.
مواضيع ذات صلة
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
Lebanon 24
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
01/10/2025 01:06:43
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
01/10/2025 01:06:43
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
01/10/2025 01:06:43
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين "الهيئة الناظمة للكهرباء": هل يعيد إصلاح القطاع؟
Lebanon 24
تعيين "الهيئة الناظمة للكهرباء": هل يعيد إصلاح القطاع؟
01/10/2025 01:06:43
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
إعادة الإعمار
الشرق الأوسط
البنك الدولي
وزير الطاقة
رئيس مكتب
المستقبل
الأوروبي
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إكتظاظ
Lebanon 24
إكتظاظ
17:12 | 2025-09-30
30/09/2025 05:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:21 | 2025-09-30
30/09/2025 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
16:18 | 2025-09-30
30/09/2025 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:46 | 2025-09-30
30/09/2025 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:17 | 2025-09-30
30/09/2025 03:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2025-09-30
إكتظاظ
16:21 | 2025-09-30
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:18 | 2025-09-30
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
15:46 | 2025-09-30
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:17 | 2025-09-30
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:15 | 2025-09-30
سماع دوي انفجار قوي في الجنوب.. هذه طبيعته
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24