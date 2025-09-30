Advertisement

لبنان

الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1423624-638948556344997959.png
Doc-P-1423624-638948556344997959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الطاقة والمياه، جو الصدّي، في مكتبه وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضمّ مديرة البنى التحتية والطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية غرتشن بيري، رئيس مكتب بيروت أليساندرو فيتاديني، إضافةً إلى أحمد مرتضى وفراس مرعي وأسعد الترك.
Advertisement

وقدّم الوزير عرضاً للوفد حول الخطط الإصلاحية الجارية والخطوات التي بدأ تنفيذها في القطاع، متوقفاً عند دور الهيئة الناظمة للكهرباء والإمكانات المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع المستقبلية.

كما ناقش الصدّي مع وفد من البنك الدولي ملف إصلاح قطاع الكهرباء، وتفاصيل تفعيل قرض الـ250 مليون دولار والشروط المرتبطة به.
مواضيع ذات صلة
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
lebanon 24
01/10/2025 01:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
lebanon 24
01/10/2025 01:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
lebanon 24
01/10/2025 01:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين "الهيئة الناظمة للكهرباء": هل يعيد إصلاح القطاع؟
lebanon 24
01/10/2025 01:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

إعادة الإعمار

الشرق الأوسط

البنك الدولي

وزير الطاقة

رئيس مكتب

المستقبل

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24