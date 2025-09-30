الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء

Advertisement

استقبل والمياه، جو الصدّي، في مكتبه وفداً من البنك لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضمّ مديرة البنى التحتية والطاقة في وإفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية غرتشن ، أليساندرو فيتاديني، إضافةً إلى أحمد وفراس مرعي وأسعد .وقدّم الوزير عرضاً للوفد حول الخطط الإصلاحية الجارية والخطوات التي بدأ تنفيذها في القطاع، متوقفاً عند دور الهيئة الناظمة للكهرباء والإمكانات المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع المستقبلية.كما ناقش الصدّي مع وفد من ملف إصلاح قطاع الكهرباء، وتفاصيل تفعيل قرض الـ250 مليون دولار والشروط المرتبطة به.