Advertisement

لبنان

في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1423626-638948558544644984.jpeg
Doc-P-1423626-638948558544644984.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق نادي الحكمة بيروت فوزه الثاني في البطولة العربية لكرة السلة، وجاء على نادي الوحدة السوري بنتيجة 102-88، في المسابقة المقامة على ملعب النصر في دبي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
lebanon 24
01/10/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة بين جميع السوريين
lebanon 24
01/10/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
lebanon 24
01/10/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة
lebanon 24
01/10/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

البطولة العربية لكرة السلة

نادي الوحدة السوري

البطولة العربية

الحكمة بيروت

نادي الحكمة

نادي الوحدة

ملعب النصر

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24