لبنان

ناصر الدين من الدوحة: نعمل على دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:19
شارك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة العرب والأجانب والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي مشاركة وزير الصحة على رأس وفد رفيع من الوزارة في هذه القمة التي تعقد تحت شعار "النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية" تأكيدًا على التزام لبنان بتعزيز قطاع الصحة النفسية وإدماجه كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وخلال مشاركته في القمة، التقى الوزير ناصر الدين ـالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي التي كانت قد قامت بزيارة رسمية للبنان في تموز الماضي. 

حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر شانت وارطانيان وممثلة منظمة الصحة العالمية في دولة قطر ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسان خير الدين وئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني متخصص من المكتب الإقليمي.

وتركزت المشاورات على ضرورة استمرار وتكثيف الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي في لبنان، كما تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصحية، لا سيما في ملف الصحة النفسية الذي كان محور القمة.

وشدد الوزير ناصر الدين على أهمية "دعم جهود دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي مواد الإدمان". وأكد أن "التزام لبنان بالشراكة الدولية تمثل بـتسديد الاشتراكات المتراكمة المتوجبة عليه لصالح المنظمة، مما يعيد للبنان حقه في التصويت والمشاركة الكاملة ضمن المنظمة". (الوكالة الوطنية)
 
