الرئيس عون يؤكد للرياشي: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها دون تأجيل

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، فاستقبل عند الثالثة في ، وزير الاتصالات شارل الحاج، وتداول معه في عدد من شؤون الساعة، ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى نيويورك.كما تطرق البحث إلى التطورات المحلية الأخيرة.واستقبل النائب ملحم الرياشي، وعرض معه للتطورات السياسية في البلاد وللاستحقاق النيابي المقبل في ضوء جلسات مجلس النواب.وبعد اللقاء، قال الرياشي: "في كل الأوضاع العصيبة التي يمر بها البلد نتفاءل اكثر واكثر بعد لقاء رئيس الجمهورية بأن كل هذه الأوضاع ليست بمستعصية. وأكد لي الرئيس عون أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهو مصر إصرارا كاملا على اجرائها في موعدها، وهذا الإصرار سيؤدي في النهاية الى عدم تأجيلها لأي سبب كان. وكان التوافق على المشروع الأساسي المتمثل بالانتخابات التي تشكل حجر الزاوية للبلد وديموقراطيته".ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون القائم بالاعمال الأميركي في لبنان Keith Haningan، وبحث معه في عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الداخلية، في ضوء التطورات الأخيرة وموقف الأميركية منها.وفي هذا السياق، جدد القائم بالاعمال الأميركي "دعم بلاده للبنان عموما، وللجيش اللبناني خصوصا".وتناول البحث التطورات الإقليمية والوضع في غزة، في ضوء المبادرة التي اعلن عنها الرئيس الأميركي أمس. (الوكالة الوطنية)