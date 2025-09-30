Advertisement

لبنان

الرئيس عون يؤكد للرياشي: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها دون تأجيل

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:22
A-
A+

Doc-P-1423637-638948571757723276.png
Doc-P-1423637-638948571757723276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، فاستقبل عند الثالثة في قصر بعبدا، وزير الاتصالات شارل الحاج، وتداول معه في عدد من شؤون الساعة، ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى نيويورك.
Advertisement

كما تطرق البحث إلى التطورات المحلية الأخيرة.

واستقبل الرئيس عون النائب ملحم الرياشي، وعرض معه للتطورات السياسية في البلاد وللاستحقاق النيابي المقبل في ضوء جلسات مجلس النواب.

وبعد اللقاء، قال الرياشي: "في كل الأوضاع العصيبة التي يمر بها البلد نتفاءل اكثر واكثر بعد لقاء رئيس الجمهورية بأن كل هذه الأوضاع ليست بمستعصية. وأكد لي الرئيس عون أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهو مصر إصرارا كاملا على اجرائها في موعدها، وهذا الإصرار سيؤدي في النهاية الى عدم تأجيلها لأي سبب كان. وكان التوافق على المشروع الأساسي المتمثل بالانتخابات التي تشكل حجر الزاوية للبلد وديموقراطيته".

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون القائم بالاعمال الأميركي في لبنان  Keith Haningan، وبحث معه في عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الداخلية، في ضوء التطورات الأخيرة وموقف الولايات المتحدة الأميركية منها.

وفي هذا السياق، جدد القائم بالاعمال الأميركي "دعم بلاده للبنان عموما، وللجيش اللبناني خصوصا".

وتناول البحث التطورات الإقليمية والوضع في غزة، في ضوء المبادرة التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
lebanon 24
01/10/2025 01:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
01/10/2025 01:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
lebanon 24
01/10/2025 01:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى السفير الفرنسي ويؤكد على الالتزام بموعد الانتخابات النيابية
lebanon 24
01/10/2025 01:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

دونالد ترامب

الرئيس عون

قصر بعبدا

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24