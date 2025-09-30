Advertisement

لبنان

"لبنان القوي" يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1423643-638948579654519233.webp
Doc-P-1423643-638948579654519233.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث تناول التطورات السياسية الأخيرة وأصدر بيانًا شدّد فيه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، دون أي تأجيل.
Advertisement
 
 
واعتبر التكتل أن مقاطعة الجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع الانتخابات بذريعة تعديل القانون الحالي، مؤكدًا على وجوب اتخاذ الحكومة ووزير الداخلية جميع الإجراءات لتطبيق القانون بشكل كامل.

كما هنأ التكتل مدير عام كازينو لبنان رولان الخوري بإطلاق سراحه، معتبرًا أن توقيفه كان بلا مسوّغ قانوني، وأكد أن القرار يبرز وجود قضاة يتخذون قراراتهم وفق الحقيقة والقانون بعيدًا عن الضغوط السياسية.
مواضيع ذات صلة
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
lebanon 24
01/10/2025 01:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
01/10/2025 01:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026
lebanon 24
01/10/2025 01:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يؤكد للرياشي: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها دون تأجيل
lebanon 24
01/10/2025 01:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب جبران باسيل

وزير الداخلية

كازينو لبنان

جبران باسيل

الخوري

كازينو

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24