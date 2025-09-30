"لبنان القوي" يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

عقد تكتل " القوي" اجتماعه الدوري برئاسة ، حيث تناول التطورات السياسية الأخيرة وأصدر بيانًا شدّد فيه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، دون أي تأجيل.

واعتبر التكتل أن مقاطعة الجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع الانتخابات بذريعة تعديل القانون الحالي، مؤكدًا على وجوب اتخاذ الحكومة ووزير الداخلية جميع الإجراءات لتطبيق القانون بشكل كامل.



كما هنأ التكتل مدير عام رولان بإطلاق سراحه، معتبرًا أن توقيفه كان بلا مسوّغ قانوني، وأكد أن القرار يبرز وجود قضاة يتخذون قراراتهم وفق الحقيقة والقانون بعيدًا عن الضغوط السياسية.