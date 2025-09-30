الراعي استقبل رباب الصدر ويشيد بمبادرة دعم المحتاجين

Advertisement

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في الديمان، السيدة رباب . وكانت الزيارة مناسبة لتقديم التمنيات للراعي بالصحة والعافية، والبحث في قضية الإمام موسى الصدر والأوضاع العامة في .وأشارت الصدر بعد اللقاء، إلى أن الزيارة كانت "مميزة وحميمة وأبوية"، وقالت: "شعرنا وكأننا أمام أب يحدّث أبناءه. تحدثنا في قضية الإمام الصدر وفي وضع لبنان، وفي الختام شكرناه وتمنينا له دوام الصحة والعمر ".وكان البطريرك الماروني بارك، بحضور النائب عطالله، ميثاق التعاون لتعزيز خدمة العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في "بيت داود" ضمن حديقة البطاركة، اضافة الى تقديم مساعدات استشفائية، والذي وقعته رئيسة دير مار اسطفان للراهبات الانطونيات في الديمان الاخت لينا خوند، وعقيلة النائب عطالله السيدة نورما عن جمعية "كورانيات"، وبشراكة رابطة قنوبين للرسالة والتراث ممثلة بالزميل جورج عرب، واقليم كاريتاس الجبة ممثلا بالدكتور ايليا ايليا وبحضور مهتمين.وأثنى على "المبادرة التضامنية النابعة من تعليم الكنيسة ودعوتنا الدائمة الى الاهتمام بجميع المحتاجين والمهمشين" . (الوكالة الوطنية)