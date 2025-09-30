Advertisement

لبنان

الراعي استقبل رباب الصدر ويشيد بمبادرة دعم المحتاجين

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:37
Doc-P-1423644-638948579658660927.png
Doc-P-1423644-638948579658660927.png photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، السيدة رباب الصدر. وكانت الزيارة مناسبة لتقديم التمنيات للراعي بالصحة والعافية، والبحث في قضية الإمام موسى الصدر والأوضاع العامة في لبنان.
 وأشارت الصدر بعد اللقاء، إلى أن الزيارة كانت "مميزة وحميمة وأبوية"، وقالت: "شعرنا وكأننا أمام أب يحدّث أبناءه. تحدثنا في قضية الإمام الصدر وفي وضع لبنان، وفي الختام شكرناه وتمنينا له دوام الصحة والعمر الطويل".


وكان البطريرك الماروني بارك، بحضور النائب جورج عطالله، ميثاق التعاون لتعزيز خدمة العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في "بيت داود" ضمن حديقة البطاركة، اضافة الى تقديم مساعدات استشفائية، والذي وقعته رئيسة دير مار اسطفان للراهبات الانطونيات في الديمان الاخت لينا خوند، وعقيلة النائب عطالله السيدة نورما عن جمعية "كورانيات"، وبشراكة رابطة قنوبين للرسالة والتراث ممثلة بالزميل جورج عرب، واقليم كاريتاس الجبة ممثلا بالدكتور ايليا ايليا وبحضور مهتمين.

وأثنى الراعي على "المبادرة التضامنية النابعة من تعليم الكنيسة ودعوتنا الدائمة الى الاهتمام بجميع المحتاجين والمهمشين" . (الوكالة الوطنية)
 
