مخزومي: لا نضيّع فرصة نزع السلاح من أجل مستقبل لبنان

كتب النائب على منصة "اكس": " ، ، ، مصر، وقطر تطالب بنزع سلاح الذي دمر غزة. هنا، فقط من يتمسك بسلاح ، الذي يجلب الدمار للبنان، يجب ألا نفوّت هذه الفرصة، من أجل ، من أجل ، كفى كلاما، فلنمض إلى الأمام".

Advertisement