Advertisement

لبنان

مخزومي: لا نضيّع فرصة نزع السلاح من أجل مستقبل لبنان

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1423647-638948584654449110.png
Doc-P-1423647-638948584654449110.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس": "السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، تركيا وقطر تطالب بنزع سلاح حماس الذي دمر غزة. هنا، فقط من يتمسك بسلاح حزب الله، الذي يجلب الدمار للبنان، يجب ألا نفوّت هذه الفرصة، من أجل لبنان، من أجل المستقبل، كفى كلاما، فلنمض إلى الأمام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخزومي: نزع السلاح يجب أن يترافق مع إصلاحات قضائية ومالية شاملة
lebanon 24
01/10/2025 01:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: نزع السلاح خطوة أساسية لبناء الدولة
lebanon 24
01/10/2025 01:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: نحن أمام فرصة جدية ليكمل القضاء اللبناني عمله
lebanon 24
01/10/2025 01:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
lebanon 24
01/10/2025 01:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24

فؤاد مخزومي

المستقبل

حزب الله

الإمارات

السعودية

الأردن

السعود

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24