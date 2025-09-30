Advertisement

لبنان

يزبك: أكثر من مليوني مغترب حرموا من انتخاب كامل نواب الأمة

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:01
Doc-P-1423655-638948593762323165.png
Doc-P-1423655-638948593762323165.png photos 0
 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر "أكس": "المجلس النيابي هو مجلس الشعب،  و61 نائباً مفوضاً من هذا الشعب طلبوا ادراج اقتراح قانون معجل مكرر لتمكين اكثر من مليوني لبناني غير مقيم من انتخاب 128 نائباً في وطنهم الأم، فرفَض رئيس المجلس هذا الامر. امس انسحب النواب الـسياديون من الجلسة و قاطعوا جلسة اليوم، فهل يخلع الرئيس بري بذلته الحزبية ويرتدي الوطنية ويلبي مطلب الشعب، علماً بأن هذا فرض دستوري ملزِم؟ أم ان نداء الانقلاب ومصادرة مفاتيح المؤسسات عاد يدغدغ اهل المنظومة، بعدما اعتقدوا بأنهم دحرجوا صخرة الروشة على سقف الدولة واسقطوه". 
