يزبك: أكثر من مليوني مغترب حرموا من انتخاب كامل نواب الأمة

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر "أكس": "المجلس النيابي هو ، و61 نائباً مفوضاً من هذا الشعب طلبوا ادراج اقتراح قانون معجل مكرر لتمكين اكثر من مليوني لبناني غير مقيم من انتخاب 128 نائباً في وطنهم الأم، فرفَض رئيس المجلس هذا الامر. امس انسحب النواب الـسياديون من الجلسة و قاطعوا جلسة اليوم، فهل يخلع بذلته الحزبية ويرتدي الوطنية ويلبي مطلب الشعب، علماً بأن هذا فرض دستوري ملزِم؟ أم ان نداء الانقلاب ومصادرة مفاتيح المؤسسات عاد يدغدغ اهل المنظومة، بعدما اعتقدوا بأنهم دحرجوا على واسقطوه".

