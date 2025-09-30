Advertisement

لبنان

ناصر الدين يواصل لقاءاته في الدوحة

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:06
تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته لقطر وعقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي هذا الإطار عقد اجتماعا مع وزير الصحة العامة في قطر السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السيد شانت وارطانيان والوفد المرافق ووفد رسمي من وزارة الصحة العامة في قطر.

وتمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة، واستهلها الوزير ناصر الدين بشكر دولة قطر على دعمها المستمر للبنان على المستويات كافة خصوصا المستوى الصحي.

وعرض ناصر الدين تبادل الخبرات ولا سيما في مجال إدارة القطاع الصحي حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة في هذا المجال.

وفي ما خص الأوضاع الصحية الطارئة، طلب الوزير ناصر الدين دعم دولة قطر في إعادة إعمار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضررت جزئياً أو دمرت كليا جراء الحرب الأخيرة على لبنان، مؤكداً " الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية".

كذلك إلتقى الوزير ناصر الدين المدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD) السيد فهد بن حمد السليطي في مقر الصندوق بالدوحة.

وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني. وشكر الوزير ناصر الدين السيد السليطي على "ما يقدمه الصندوق من دعم مستمر ولا سيما ما وفره في السنوات الأخيرة من دعم للمستشفيات الحكومية بالمحروقات إضافة إلى تمويل إنشاء مبنى جديد للمستشفى الحكومي في الكرنتينا".

وشمل البحث إمكان تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وذلك إستكمالا للمحادثات التي تمت حول هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق للبنان.

وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق قطر للتنمية، حيث أبدى الوزير ناصر الدين  استعداد الوزارة لـمشاركة خبراتها مع الصندوق، لا سيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)
 
