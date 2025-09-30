ناصر الدين يواصل لقاءاته في الدوحة

Advertisement

تابع العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته لقطر وعقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.وفي هذا الإطار عقد اجتماعا مع وزير الصحة العامة في قطر السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بحضور القائم بأعمال السفارة في قطر السيد شانت وارطانيان والوفد المرافق ووفد رسمي من في قطر.وتمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة، واستهلها الوزير ناصر الدين بشكر دولة قطر على دعمها المستمر للبنان على المستويات كافة خصوصا المستوى الصحي.وعرض ناصر الدين تبادل الخبرات ولا سيما في مجال إدارة القطاع الصحي حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة في هذا المجال.وفي ما خص الأوضاع الصحية الطارئة، طلب الوزير ناصر الدين دعم دولة قطر في إعادة إعمار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضررت جزئياً أو دمرت كليا جراء الحرب الأخيرة على ، مؤكداً " الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية".كذلك إلتقى الوزير ناصر الدين لصندوق قطر للتنمية (QFFD) السيد فهد بن حمد السليطي في مقر الصندوق بالدوحة.وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني. وشكر الوزير ناصر الدين السيد السليطي على "ما يقدمه الصندوق من دعم مستمر ولا سيما ما وفره في السنوات الأخيرة من دعم للمستشفيات الحكومية بالمحروقات إضافة إلى تمويل إنشاء مبنى جديد للمستشفى الحكومي في الكرنتينا".وشمل البحث إمكان تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد الحكومي، وذلك إستكمالا للمحادثات التي تمت حول هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق للبنان.وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين العامة وصندوق قطر للتنمية، حيث أبدى الوزير ناصر الدين استعداد الوزارة لـمشاركة خبراتها مع الصندوق، لا سيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)