لقاء بين شحادة ووفد الأمم المتحدة

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه في مدينة الرقمية، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في عمران ريزا، ترافقه مسؤولة تنسيق التنمية في كريستين نجار والمساعد الخاص للمنسق المقيم بيار ضاهر، في حضور مدير المشاريع في وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا ميغال جريدي.وخلال الاجتماع، تم عرض المشاريع الحالية التي تعمل عليها الوزارة، بما في ذلك المشاريع المشتركة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، في إطار خطة التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإدارات العامة وتحديث البنية التحتية الرقمية للدولة.كما تم التطرق إلى إمكانات التعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمم المتحدة في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بدعم تنفيذ الخطط الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.ثم استقبل شحادة وفدا من منظمة Forward Mena برئاسة محمد رباح، بحضور أمل عبيد من منظمة "اليونيسف"، وأنجيلا من البنك الدولي.وخلال اللقاء، تم عرض أهداف منظمة Forward Mena الهادفة إلى تمكين الأفراد من مختلف الخلفيات عبر تطوير مهاراتهم لتلبية حاجات سوق العمل الرقمي الحالي والمستقبلي، إضافة إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي ضمن إطار مبادرة "Skilling Up Mashreq" (SUM) التي تُنفذ في لبنان.كما تم البحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال تطوير المهارات الرقمية، ودعم البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء قدرات الشباب والموظفين في القطاع العام، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، التصميم، والقيادة.كما استقبل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة VALOORES نعمة طوق، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون حول مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ في وزارات العدل والمالية والداخلية، إضافة إلى ثلاثة مشاريع جديدة تهدف إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في بناء الحديثة. (الوكالة الوطنية)