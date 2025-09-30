السيناتور غراهام: شرق أوسط مع حزب الله لا يمكن أن يكون طبيعياً

Advertisement

أمل السيناتور الأميركي بشدّة "أن تقول نعم على اقتراح لإنهاء الصراع في غزة والذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".وأضاف: "أما بالنسبة لشرق أوسط جديد يحتضن التطبيع بين والمنطقة، فأنا أيضاً آمل أن يأتي ذلك اليوم. ولكن، من غير الممكن أن يكون هناك شرق أوسط طبيعي ما دام موجوداً. شرق أوسط مع حزب الله لا يمكن أن يكون طبيعياً، لأن حزب الله جماعة إرهابية دينية متطرفة ملطخة بالدماء الأميركية، ومكرّسة لتدمير إسرائيل".وتابع: "رسالتي إلى المنطقة هي إذا أردتم التطبيع، فعليكم نزع سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى".