Advertisement

لبنان

السيناتور غراهام: شرق أوسط مع حزب الله لا يمكن أن يكون طبيعياً

Lebanon 24
30-09-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1423681-638948636365307222.png
Doc-P-1423681-638948636365307222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمل السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام بشدّة "أن تقول حماس نعم على اقتراح الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة والذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".
Advertisement

وأضاف: "أما بالنسبة لشرق أوسط جديد يحتضن التطبيع بين إسرائيل والمنطقة، فأنا أيضاً آمل أن يأتي ذلك اليوم. ولكن، من غير الممكن أن يكون هناك شرق أوسط طبيعي ما دام حزب الله موجوداً. شرق أوسط مع حزب الله لا يمكن أن يكون طبيعياً، لأن حزب الله جماعة إرهابية دينية متطرفة ملطخة بالدماء الأميركية، ومكرّسة لتدمير إسرائيل".

وتابع: "رسالتي إلى المنطقة هي إذا أردتم التطبيع، فعليكم نزع سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى".
مواضيع ذات صلة
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
lebanon 24
01/10/2025 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور ليندسي غراهام :أجندة حزب الله لا تخدم الشعب اللبناني
lebanon 24
01/10/2025 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان الوقت لإنهاء وجود حزب الله
lebanon 24
01/10/2025 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: فكرة نزع سلاح حزب الله لبنانية وليست من الخارج
lebanon 24
01/10/2025 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

ليندسي غراهام

الرئيس ترامب

المنطقة ه

حزب الله

الجمهوري

بيت ديني

إسرائيل

غراهام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24