هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة

أعلن التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجّل عند الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 30 أيلول 2025 هزة أرضية بقوة 2,9 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في .

وقد شعر بها عدد من المواطنين .