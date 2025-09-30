Advertisement

لبنان

هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة

Lebanon 24
30-09-2025 | 14:19
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجّل عند الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 30 أيلول 2025 هزة أرضية بقوة 2,9 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في قضاء بعبدا.
وقد شعر بها عدد من المواطنين .
