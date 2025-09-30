أطلّت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بحلقة تلفزيونية جديدة، أطلقت خلالها مجموعة جديدة من التوقعات الامنية والسياسية والفنية.



وهذه أبرز التوقعات التي أطلقتها عبد اللطيف:



نعمت عون: ستتكفل السيدة الاولى بحماية الاطفال وسيكون هذا الامر بعهدتها وسنراها تطالب بقرار لتحمي الامهات والاطفال وانزال عقوبات تحت شعار "كفى تعنيف للمرأة والطفولة" وستعمل على انشاء دار رعاية للاطفال والامهات الذين يتعرضون للتعنيف وستكون الرئيسة الفخرية لهذا الدار.



- العميد حسن شقير: سيقوم بجهود جبّارة لتحسين المعابر الحدودية ومعالجة المعابر غير الشرعية بالتنسيق مع .



- العميد طوني قهوجي: المهمة لم تنتهِ بعد وسيتم على كل أوكار المخدرات وملاحقة وتفكيك شبكات التخريب اينما كانوا.



- الذهب والفضة والعقارات هي التي تحمي أموالكم خلال المراحل المقبلة وسيصل الذهب إلى أكثر من 5000 دولار والعقارات قريبا ستنخفض أسعارها فالوقت مناسب لشراء العقارات.



- الفرنك السويسري سيرتفع وسيصبح عملة فاعلة بوجه العملات الاجنبية.



- سيشهد لبنان انقطاعًا بشبكات الانترنت وذلك بسبب اعتداءات إسرائيلية بمناطق محددة والواتساب مفقود إلى "إشعار آخر".



- حدث لافت سيحصل في ليلة زفاف ابن احد المسؤولين الكبار في دولة عربية والعروس ستقلب الطاولة وتفضح المستور وابن المسؤول سيطلب الامن والمسؤول سيختفي.

- سيشهد العالم نوعا جديدا من الفيروس ويتحول لتهديد علني.



- صدور قرار جريء وسيلقى كل الدعم وسيعلن القرار جبهة حرب لمكافحة الارهاب والمخدرات ودعم فلسطين.



- سنرى تعاونا سعوديا أميركيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وسنرى تعاونا سوريا لبنانيا أردنيا لإنجاح القرار.



- ستستمر في دعم لبنان على الصعيد المالي والاقتصادي وإعادة الاعمار.



- سنرى أمراء وطاولة حوار في لبنان وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سيزور لبنان.



- لبنان سيلبس ثوب الحداد وأجواء الحزن تعم الطائفة المسيحية وحزب لبناني سيخسر أحد الوجوه الكبيرة.



- سيحصل حدث وطني مهم يتعلق بالمؤسسة العسكرية وهذا الحدث سيوحد اللبنانيين خلف قيادة الجيش ولأول مرة في تاريخ لبنان الاعلام ستكتسح الساحات دعما لقائد الجيش رودولف هيكل.



- التظاهرات تعم لبنان من جديد وذلك بسبب تصريح إعلامي من الخارج.



- مخططات التقسيم ستهدد نفوذ أكثر من دولة عربية ودولية.



- خطر التقسيم قد يطال 3 أو 4 دول خلال المرحلة المقبلة.



- الكثير من النزاعات ستبقى بعد وقف إطلاق النار في غزة.



- مرحلة انهاء الحرب في غزة هي مرحلة آتية قريبا والشعب الفلسطيني لن يكون متروكا للمجهول.



- مدينة غزة ما بعد وقف الحرب لن تكون تحت حكم حماس أو سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



- سيشهد لبنان غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، ومدينة بعلبك ستشكل الحدث.



- قرار كبير سيضع حكومة نواف سلام على المحك .



- فوضى عارمة على الاراضي الايرانية وايران ستكون بالمرصاد لأي عملية اعتداء.



- مجزرة في أحد سجون العالم.



- أسراب من الخفافيش تغزو بعض دول العالم.

- حشود شعبية في بعبدا تأييدا للرئيس جوزاف



- مساعدات ضخمة للجيش اللبناني ستصل إليه خاصة من المملكة العربية السعودية.



- كارثة ستحصل في البحر المتوسط.



- سيول وفيضانات ستجتاح لبنان وسيشهد لبنان شتاء قاسيا.



- سيتم ترحيل سوريين من مصر.



- سيتم إنشاء أبراج مراقبة برية وبحرية في لبنان لحماية الحدود بشكل دائم.



- ياسمين صبري ستعود إلى أحمد أبو هشيمة.



- فضل شاكر سنراه خارج المخيم وعلى المسارح هو وابنه وسيصدر أغنيتين أقوى من الأغاني التي أصدرها مؤخرا.



- إلغاء شهادتي "الشهادة المتوسطة" و "الشهادة الثانوية".

- أموال المودعين ستعود ولن نخسر هذه الاموال وسنسمع بعض الاخبار السارة التي ستعيد الثقة بالمصارف اللبنانية.



- القروض اللبنانية ستعود.



- الليرة اللبنانية ستتعافى وسعر صرف الدولار سيعود للأربعين ألف ليرة تدريجيا.



- سوف نشهد موجة تضامن بين الفنانيين اللبنانيين والسوريين تتعلق بموضوع المصارف والفنان تيم حسن سيكون في الواجهة.

- حدث مؤسف سيطال قوات اليونيفيل.

- تطور جديد بقضية تفجير مرفأ .

- الشمع الاحمر يطال عددا من المطاعم المشهورة والملاحم.

- نوع من التهديد يحول حول نائبين.

- سنشهد المزيد من الغارات العنيفة ومشهد النزوح سيتكرر.

- عدد من السوريين سيعودون إلى سوريا.

- سنشهد فرحة عامرة على أبواب السجون اللبنانية مع خروج عدد كبير من السجناء.

- هجوم كبير على مطار .

- حادثة فريدة وغريبة من نوعها في مطار عربي.