لبنان

سماع دوي انفجار قوي في الجنوب.. هذه طبيعته

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:15
Doc-P-1423703-638948675081773152.png
Doc-P-1423703-638948675081773152.png photos 0
أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت تفجير قوي في الجنوب.
وحسب المعلومات، فإنّ مصدر الصوت هو تفجير نفذه الجيش الاسرائيلي على اطراف تلة الحمامص من جهة منطقة سردا.
