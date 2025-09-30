Advertisement

لبنان

الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:17
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وجرى البحث في ملفات مشتركة تتصل بالبنى التحتية والنقل العام، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لضمان الجهوزية المطلوبة.
كما التقى النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، وتم التداول في قضايا إنمائية وخدماتية.

كذلك استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وجرى البحث في سبل تحسين واقع النقل البري في لبنان. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

وليد البعريني

وزير الداخلية

أحمد الحجار

فايز رسامني

رئيس اتحاد

أحمد رستم

بسام طليس

تابع
