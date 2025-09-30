الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل ، وجرى البحث في ملفات مشتركة تتصل بالبنى التحتية والنقل العام، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لضمان الجهوزية المطلوبة.كما التقى النائبين وأحمد رستم، وتم التداول في قضايا إنمائية وخدماتية.كذلك استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ، وجرى البحث في سبل تحسين واقع النقل البري في . (الوكالة الوطنية)