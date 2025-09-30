Advertisement

لبنان

تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:46
Doc-P-1423711-638948693102185260.png
Doc-P-1423711-638948693102185260.png photos 0
قال محامي هنيبعل القذافي في تصريح لقناة الحدث، إنه يأمل أن تعمل السلطات اللبنانية الجديدة على تصحيح الخطأ السابق الذي ارتُكب بحق موكله، في إشارة إلى استمرار توقيفه في لبنان منذ سنوات على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
وأكد المحامي أن الوقت حان لمراجعة هذا الملف، مشدداً على ضرورة أن يُنظر إلى قضية القذافي من زاوية قانونية بحتة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
السلطات اللبنانية

هنيبعل القذافي

موسى الصدر.

موسى الصدر

قناة الحدث

اللبنانية

القذافي

قناة ال

