تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به

قال محامي في تصريح لقناة الحدث، إنه يأمل أن تعمل الجديدة على تصحيح الخطأ السابق الذي ارتُكب بحق موكله، في إشارة إلى استمرار توقيفه في منذ سنوات على خلفية قضية اختفاء الإماموأكد المحامي أن الوقت حان لمراجعة هذا الملف، مشدداً على ضرورة أن يُنظر إلى قضية من زاوية قانونية بحتة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.