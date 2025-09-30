على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية

Advertisement

وصل اللواء ميشال منسى على رأس وفد، إلى مدينة في للمشاركة في اجتماعات Munich Leaders Meeting.وسيجري اللواء منسى والوفد المرافق سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين المشاركين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومتابعة ملفات تطبيق القرار 1701، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى قضايا ضبط الحدود ـ ومكافحة المخدرات، فضلاً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش.