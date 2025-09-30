Advertisement

لبنان

على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:18
وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات Munich Leaders Meeting.
وسيجري اللواء منسى والوفد المرافق سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين المشاركين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومتابعة ملفات تطبيق القرار 1701، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى قضايا ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية ومكافحة المخدرات، فضلاً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش.
