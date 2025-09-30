24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الأونروا" تقترب من الإنسحاب من لبنان؟
Lebanon 24
30-09-2025
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": منذ أكثر من 75 عاماً، شكّلت
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا)، شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في
لبنان
. لكن الأزمات المتلاحقة منذ العام 2023 وضعت مستقبل هذه الوكالة في دائرة الخطر، وهدّدت مسألة استمرارها في تقديم الخدمات. فالتمويل الشحيح الذي بدأ يخفّ تدريجياً لاعتبارات عديدة، والتوترات الأمنية في لبنان ومنطقة
الشرق الأوسط
، انعكست مباشرةً على الخدمات التعليمية والصحية والإنسانية وتحسين ظروف المخيمات، ما أثار مخاوف واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، على حدّ سواء.
Advertisement
هل يُهدّد النقص الحاد في التمويل بتوقّف "الأونروا" عن عملها، أو إغلاق مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، تؤكّد الأوساط الديبلوماسية بأنّه حتى خريف العام الحالي، لم تُعلن "الأونروا" عن نيتها الانسحاب الكامل من لبنان أو إغلاق مكاتبها نهائياً، لكنها حذرت من أن استمرار العجز المالي قد يؤدي إلى المزيد من التخفيضات في الخدمات.
وكان المفوّض العام للأونروا
فيليب لازاريني
قد حذّر في تصريحات سابقة، من أنّ استمرار النقص في التمويل قد يؤدّي إلى إغلاق بعض المكاتب، والى خفض كبير في الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وخدمات الدعم الغذائي.
فالوضع المالي للوكالة يبدو حرجاً في العام الحالي، ولم يتمّ تغطية سوى نصف ميزانيتها، ما يجعل استمرار تقديم الخدمات على المستوى نفسه شبه مستحيل. ولهذا، أوضحت الأوساط أن "الأونروا" تعمل حالياً على تأمين تمويل إضافي من الدول المانحة لتغطية
الفجوة
المالية، سيما وأنّ ميزانيتها التشغيلية لهذا العام تبلغ 880.2 مليون دولار أميركي، وأنّ الفجوة التمويلية من هذا المبلغ وصلت إلى 153 مليون دولار في العام الماضي (2024)، كما بلغت الميزانية 848 مليون دولار في العام 2023، مع فجوة مالية قدرها 126 مليون دولار. فتوقّف بعض الدول عن دفع مساهماتها، أثر على الميزانية المخصّصة للبنان. كما أنّ أي تقليص إضافي في الخدمات سيزيد من المعاناة لدى اللاجئين، خصوصاً في التعليم والصحة، ويؤثر على استقرار الأسر
الفلسطينية
فيه.
كما تحاول "الأونروا"، وفق الأوساط، تأمين مبلغ 2.164 مليار دولار أميركي لندائها الطارىء، الذي يشمل لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلّة، سيما وأنّ استمرار الأزمة المالية يعني أن التخفيضات غير القابلة للتجنّب ستحدث عاجلاً أم آجلاً.
ويشير المراقبون إلى أن هذه التحديات المالية والتشغيلية تتزامن مع ضغوط سياسية أوسع على ملف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة حقّ العودة ومسألة التوطين.
في الوقت نفسه، ينعكس وضع "الأونروا" على المحيط اللبناني، فتراجع خدماتها يضع ضغطاً إضافياً على المدارس والمستشفيات
اللبنانية
، ويزيد من هشاشة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في البلاد، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية إضافية. من هنا، تقول الاوساط بأنّ "الأونروا" في لبنان تقف اليوم عند
مفترق طرق
حاسم، فاستمرارها في تقديم خدماتها ليس مجرد مسألة إنسانية، بل عامل استقرار أساسي للمخيّمات الفلسطينية والمجتمع اللبناني ككلّ. كما أنّ أي تخفيض إضافي أو تراجع في الخدمات، سيترك آثاراً بعيدة المدى على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى اللبنانيين المضيفين أيضاً.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب
Lebanon 24
إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب
01/10/2025 06:41:24
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يقترب من حظر "حماس"!
Lebanon 24
لبنان يقترب من حظر "حماس"!
01/10/2025 06:41:24
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: حشر 80% من سكان غزة في مساحة صغيرة "ترويج للفوضى"
Lebanon 24
الأونروا: حشر 80% من سكان غزة في مساحة صغيرة "ترويج للفوضى"
01/10/2025 06:41:24
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الشورى الإيراني: سنناقش اليوم مقترح الانسحاب من معاهدة "الانتشار النووي"
Lebanon 24
الشورى الإيراني: سنناقش اليوم مقترح الانسحاب من معاهدة "الانتشار النووي"
01/10/2025 06:41:24
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع اللبناني
فيليب لازاريني
الشرق الأوسط
الفلسطينيين
الفلسطينية
مفترق طرق
وكالة غوث
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
Lebanon 24
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
22:12 | 2025-09-30
30/09/2025 10:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر لدعم الجيش في الرياض
Lebanon 24
مؤتمر لدعم الجيش في الرياض
22:17 | 2025-09-30
30/09/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
Lebanon 24
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
22:18 | 2025-09-30
30/09/2025 10:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
Lebanon 24
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
22:49 | 2025-09-30
30/09/2025 10:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
23:34 | 2025-09-30
30/09/2025 11:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2025-09-30
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
22:17 | 2025-09-30
مؤتمر لدعم الجيش في الرياض
22:18 | 2025-09-30
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
22:49 | 2025-09-30
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
23:34 | 2025-09-30
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
23:03 | 2025-09-30
اشكالات متتالية تلاحق السراي وسلام "من ازمة الى اخرى"
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 06:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24