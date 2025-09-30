Advertisement

لبنان

"الأونروا" تقترب من الإنسحاب من لبنان؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 22:34
A-
A+
Doc-P-1423763-638948938585471627.jpg
Doc-P-1423763-638948938585471627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": منذ أكثر من 75 عاماً، شكّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. لكن الأزمات المتلاحقة منذ العام 2023 وضعت مستقبل هذه الوكالة في دائرة الخطر، وهدّدت مسألة استمرارها في تقديم الخدمات. فالتمويل الشحيح الذي بدأ يخفّ تدريجياً لاعتبارات عديدة، والتوترات الأمنية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، انعكست مباشرةً على الخدمات التعليمية والصحية والإنسانية وتحسين ظروف المخيمات، ما أثار مخاوف واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، على حدّ سواء.
Advertisement
هل يُهدّد النقص الحاد في التمويل بتوقّف "الأونروا" عن عملها، أو إغلاق مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، تؤكّد الأوساط الديبلوماسية بأنّه حتى خريف العام الحالي، لم تُعلن "الأونروا" عن نيتها الانسحاب الكامل من لبنان أو إغلاق مكاتبها نهائياً، لكنها حذرت من أن استمرار العجز المالي قد يؤدي إلى المزيد من التخفيضات في الخدمات.
وكان المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني قد حذّر في تصريحات سابقة، من أنّ استمرار النقص في التمويل قد يؤدّي إلى إغلاق بعض المكاتب، والى خفض كبير في الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وخدمات الدعم الغذائي.
فالوضع المالي للوكالة يبدو حرجاً في العام الحالي، ولم يتمّ تغطية سوى نصف ميزانيتها، ما يجعل استمرار تقديم الخدمات على المستوى نفسه شبه مستحيل. ولهذا، أوضحت الأوساط أن "الأونروا" تعمل حالياً على تأمين تمويل إضافي من الدول المانحة لتغطية الفجوة المالية، سيما وأنّ ميزانيتها التشغيلية لهذا العام تبلغ 880.2 مليون دولار أميركي، وأنّ الفجوة التمويلية من هذا المبلغ وصلت إلى 153 مليون دولار في العام الماضي (2024)، كما بلغت الميزانية 848 مليون دولار في العام 2023، مع فجوة مالية قدرها 126 مليون دولار. فتوقّف بعض الدول عن دفع مساهماتها، أثر على الميزانية المخصّصة للبنان. كما أنّ أي تقليص إضافي في الخدمات سيزيد من المعاناة لدى اللاجئين، خصوصاً في التعليم والصحة، ويؤثر على استقرار الأسر الفلسطينية فيه.
كما تحاول "الأونروا"، وفق الأوساط، تأمين مبلغ 2.164 مليار دولار أميركي لندائها الطارىء، الذي يشمل لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلّة، سيما وأنّ استمرار الأزمة المالية يعني أن التخفيضات غير القابلة للتجنّب ستحدث عاجلاً أم آجلاً.
 ويشير المراقبون إلى أن هذه التحديات المالية والتشغيلية تتزامن مع ضغوط سياسية أوسع على ملف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة حقّ العودة ومسألة التوطين.
 في الوقت نفسه، ينعكس وضع "الأونروا" على المحيط اللبناني، فتراجع خدماتها يضع ضغطاً إضافياً على المدارس والمستشفيات اللبنانية، ويزيد من هشاشة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في البلاد، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية إضافية. من هنا، تقول الاوساط بأنّ "الأونروا" في لبنان تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، فاستمرارها في تقديم خدماتها ليس مجرد مسألة إنسانية، بل عامل استقرار أساسي للمخيّمات الفلسطينية والمجتمع اللبناني ككلّ. كما أنّ أي تخفيض إضافي أو تراجع في الخدمات، سيترك آثاراً بعيدة المدى على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى اللبنانيين المضيفين أيضاً.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب
lebanon 24
01/10/2025 06:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يقترب من حظر "حماس"!
lebanon 24
01/10/2025 06:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: حشر 80% من سكان غزة في مساحة صغيرة "ترويج للفوضى"
lebanon 24
01/10/2025 06:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشورى الإيراني: سنناقش اليوم مقترح الانسحاب من معاهدة "الانتشار النووي"
lebanon 24
01/10/2025 06:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

فيليب لازاريني

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الفلسطينية

مفترق طرق

وكالة غوث

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:12 | 2025-09-30
22:17 | 2025-09-30
22:18 | 2025-09-30
22:49 | 2025-09-30
23:34 | 2025-09-30
23:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24