لبناني أميركي يقود قطاع العملات المشفّرة في "نوبنك" البرازيلي

في ساو باولو، أعلن بنك "نوبنك" (Nubank)، أكبر منصة مالية رقمية في أميركا اللاتينية، عن تعيين اللبناني الأميركي الريحاني (39 عاماً) رئيساً لإدارة الأصول الرقمية والعملات المشفّرة (CRYPTO).ويُعد هذا القسم من أبرز أركان الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، حيث يتيح للعملاء التداول والاستثمار المباشر في العملات المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، من دون الحاجة إلى المرور عبر المصارف التقليدية أو البنوك المركزية.يمتلك "نوبنك" قاعدة عملاء ضخمة، إذ يتجاوز عدد حساباته النشطة 88 مليون حساب في ، و60 مليون حساب في وكولومبيا، فيما تُقدَّر قيمة حركته المالية بنحو 45 مليار دولار.وجاء في بيان "نوبنك" أن الريحاني يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في قيادة التحولات المصرفية الرقمية، وسيقود استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الأصول المشفرة عبر منصة خاصة للتداول الإلكتروني، تتيح للعملاء شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكوين (Bitcoin)، إضافة إلى الاستثمار عبر تطبيق تابع للبنك. ويبلغ عدد مستخدمي هذه المنصة حالياً نحو 6.6 ملايين مستخدم للبيتكوين، ما يعكس تسارع دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي العالمي.الريحاني شغل مناصب بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، أبرزها عمله في شركة Coinbase الرائدة بالعملات الرقمية كمدير قسم تطوير المنتجات، حيث كان مسؤولاً عن إدارة خدمات الدفع والتحويلات والإيداعات والسحوبات، إضافة إلى تطوير البطاقات الائتمانية والمدينة. كما أسهم في تصميم منتجات استهدفت أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم. وقبل ذلك، مشاريع استراتيجية مع شركات كبرى مثل Tesla وApple، خصوصاً في مجال دمج أنظمة الدفع بالبيتكوين في المنصات الإلكترونية.وينتمي مايكل إلى عائلة لبنانية مرموقة، فهو الابن الأصغر للمهندس اللبناني الأميركي سرمد ألبرت الريحاني، الرئيس السابق لـ"جمعية المهندسين الإنشائيين في " (SEI) التي تضم 35 ألف عضو، ومقرها ولاية فرجينيا. وسرمد الريحاني مهاجر مبكر من بلدة الفريكة التي أنجبت شخصيات بارزة، أبرزها المفكر والأديب أمين الريحاني.