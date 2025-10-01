Advertisement

لبنان

لبناني أميركي يقود قطاع العملات المشفّرة في "نوبنك" البرازيلي

Lebanon 24
01-10-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1423801-638949028405126510.png
Doc-P-1423801-638949028405126510.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ساو باولو، أعلن بنك "نوبنك" (Nubank)، أكبر منصة مالية رقمية في أميركا اللاتينية، عن تعيين اللبناني الأميركي مايكل الريحاني (39 عاماً) رئيساً لإدارة الأصول الرقمية والعملات المشفّرة (CRYPTO).
Advertisement

ويُعد هذا القسم من أبرز أركان الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، حيث يتيح للعملاء التداول والاستثمار المباشر في العملات المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، من دون الحاجة إلى المرور عبر المصارف التقليدية أو البنوك المركزية.

يمتلك "نوبنك" قاعدة عملاء ضخمة، إذ يتجاوز عدد حساباته النشطة 88 مليون حساب في البرازيل، و60 مليون حساب في المكسيك وكولومبيا، فيما تُقدَّر قيمة حركته المالية بنحو 45 مليار دولار.

وجاء في بيان "نوبنك" أن الريحاني يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في قيادة التحولات المصرفية الرقمية، وسيقود استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الأصول المشفرة عبر منصة خاصة للتداول الإلكتروني، تتيح للعملاء شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكوين (Bitcoin)، إضافة إلى الاستثمار عبر تطبيق تابع للبنك. ويبلغ عدد مستخدمي هذه المنصة حالياً نحو 6.6 ملايين مستخدم للبيتكوين، ما يعكس تسارع دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي العالمي.

الريحاني شغل مناصب بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، أبرزها عمله في شركة Coinbase الرائدة بالعملات الرقمية كمدير قسم تطوير المنتجات، حيث كان مسؤولاً عن إدارة خدمات الدفع والتحويلات والإيداعات والسحوبات، إضافة إلى تطوير البطاقات الائتمانية والمدينة. كما أسهم في تصميم منتجات استهدفت أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم. وقبل ذلك، أشرف على مشاريع استراتيجية مع شركات كبرى مثل Tesla وApple، خصوصاً في مجال دمج أنظمة الدفع بالبيتكوين في المنصات الإلكترونية.

وينتمي مايكل إلى عائلة لبنانية مرموقة، فهو الابن الأصغر للمهندس اللبناني الأميركي سرمد ألبرت الريحاني، الرئيس السابق لـ"جمعية المهندسين الإنشائيين في الولايات المتحدة" (SEI) التي تضم 35 ألف عضو، ومقرها ولاية فرجينيا. وسرمد الريحاني مهاجر مبكر من بلدة الفريكة اللبنانية التي أنجبت شخصيات بارزة، أبرزها المفكر والأديب أمين الريحاني.
مواضيع ذات صلة
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
lebanon 24
01/10/2025 11:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
lebanon 24
01/10/2025 11:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
للمهتمين بالعملات المُشفرة.. هذا ما قيل عن "XRP"
lebanon 24
01/10/2025 11:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع
lebanon 24
01/10/2025 11:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الولايات المتحدة

اللبنانية

أشرف على

كولومبيا

الريحان

المكسيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
04:06 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24