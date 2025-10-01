Advertisement

لبنان

شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1423806-638949038003975890.JPG
Doc-P-1423806-638949038003975890.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر أمني مطلع عن كثب ومعني  بشؤون النازحين السوريين في لبنان وخاصةً في البقاع الى أن عدداً كبيراً من الشباب السوري من عمر 18 الى 30 سنة تم التواصل معهم من قبل جهاز الأمن العام السوري حيث حزموا أمتعتهم وغادروا لبنان وإلتحقوا بالأمن العام السوري وخضعوا لدورات تدريب مكثفة وتسلموا مهام محددة على معابر المصنع وغيرها من النقاط الحدودية المشتركة ،وذلك بسبب معرفتهم بالواقع في الجانب اللبناني ويدركون جيداً الحدود اللبنانية السورية كونهم أمضوا أقله عشر سنوات في لبنان . 
Advertisement
المصدر اشار الى  ان التواصل قائم مع مجموعات جديدة من الشباب السوري في لبنان للإنضمام الى الأسلاك العسكرية ، مضيفا  أن الحاجة الى هؤلاء من قبل الحكم الجديد في سوريا مرده الى  أن كل الأقليات العلوية ، المسيحية ، الكردية ، والدرزية في سوريا تنكفئ كلياً هذه الفترة عن الإنخراط في الأسلاك العسكرية السورية.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
lebanon 24
01/10/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
lebanon 24
01/10/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 شبان خلال حملة دهم بريف القنيطرة
lebanon 24
01/10/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة؟
lebanon 24
01/10/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأمن العام

اللبنانية

النازحين

المسيحية

الكردية

السورية

البقاع

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
04:06 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24