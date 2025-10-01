شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية

Advertisement

لفت مصدر أمني مطلع عن كثب ومعني بشؤون السوريين في وخاصةً في الى أن عدداً كبيراً من الشباب السوري من عمر 18 الى 30 سنة تم التواصل معهم من قبل جهاز السوري حيث حزموا أمتعتهم وغادروا لبنان وإلتحقوا بالأمن العام السوري وخضعوا لدورات تدريب مكثفة وتسلموا مهام محددة على معابر المصنع وغيرها من النقاط الحدودية المشتركة ،وذلك بسبب معرفتهم بالواقع في الجانب اللبناني ويدركون جيداً الحدود كونهم أمضوا أقله عشر سنوات في لبنان .المصدر اشار الى ان التواصل قائم مع مجموعات جديدة من الشباب السوري في لبنان للإنضمام الى الأسلاك العسكرية ، مضيفا أن الحاجة الى هؤلاء من قبل الحكم الجديد في مرده الى أن كل الأقليات العلوية ، ، ، والدرزية في سوريا تنكفئ كلياً هذه الفترة عن الإنخراط في الأسلاك العسكرية السورية.