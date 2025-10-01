Advertisement

لبنان

حزب الله وحلفاؤه: خلافات سياسية وتنسيق مستمر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-10-2025 | 01:45
على الرغم من ابتعاد عدد كبير من حلفاء "حزب الله" عنه في المرحلة الأخيرة وتراجع التنسيق العلني بينهم، تشير المعطيات السياسية إلى أن العلاقة الفعلية بين الجانبين ما زالت جيدة إلى حدّ كبير.
وتقول اوساط حزبية "ان التصريحات والتصريحات المضادة التي تصدر بين الحين والآخر لا تعكس بالضرورة حجم التواصل القائم خلف الكواليس، حيث  أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة، والتنسيق في ملفات أساسية لم يتوقف".
وتضيف "ان بعض هذه العلاقات حافظ على متانته في ملفات محددة، ما يوحي بأن الخلافات المعلنة تبقى في إطارها السياسي ولا تعني انهيار التحالفات القديمة".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

