لبنان

عن قطاع الدواجن.. عبدالله يعلّق

Lebanon 24
01-10-2025 | 01:37
عن أزمة قطاع الدواجن، كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "هل سمع المعنيون ممن يقدس النظام الاقتصادي الحر ويمنع الحمائية لانتاجنا الزراعي والصناعي عن أزمة قطاع الدواجن في لبنان ومنعه من تصدير منتجاته المصنعة؟ نسمح للغير بإغراق أسواقنا وبتسهيلات ولا نحمي انتاجنا. أميركا وضعت ضوابط لحماية انتاجها، وعندما نقارب نحن الموضوع نتهم باليسارية".
يذكر أن نقابة الدواجن في لبنان كانت قد حذرت أمس من خطر وجودي يهدد صناعة مصنعات الدجاج، بعد منع دخول منتجاتها إلى الأسواق العربية، وآخرها العراق، في مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.
وطالبت النقابة الدولة اللبنانية بمعاملة الدول العربية بالمثل، عبر إعادة تفعيل إجازات الاستيراد وفرض رسوم جمركية على الواردات، حمايةً للصناعة المحلية التي باتت عاجزة عن المنافسة في السوق الداخلية وممنوعة من التصدير.
