عن قطاع الدواجن.. عبدالله يعلّق

عن أزمة قطاع الدواجن، كتب النائب على منصة "إكس": "هل سمع المعنيون ممن يقدس النظام الاقتصادي الحر ويمنع الحمائية لانتاجنا الزراعي والصناعي عن أزمة قطاع الدواجن في ومنعه من تصدير منتجاته المصنعة؟ نسمح للغير بإغراق أسواقنا وبتسهيلات ولا نحمي انتاجنا. أميركا وضعت ضوابط لحماية انتاجها، وعندما نقارب نحن الموضوع نتهم باليسارية".

Advertisement

يذكر أن نقابة الدواجن في لبنان كانت قد حذرت أمس من خطر وجودي يهدد صناعة مصنعات الدجاج، بعد منع دخول منتجاتها إلى ، وآخرها ، في مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.

وطالبت النقابة بمعاملة بالمثل، عبر إعادة تفعيل إجازات الاستيراد وفرض رسوم جمركية على الواردات، حمايةً للصناعة المحلية التي باتت عاجزة عن المنافسة في السوق الداخلية وممنوعة من التصدير.