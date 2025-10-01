Advertisement

لبنان

بالرغم من تجمع أهالي الموقوفين الإسلاميين.. موكب سوري يعبر نقطة المصنع من دون توقف

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:17
Doc-P-1423822-638949072598744198.jpg
Doc-P-1423822-638949072598744198.jpg photos 0
عبر موكب الوفد السوري الذي يزور لبنان  نقطة المصنع الحدودية باتجاه بيروت دون ان يتوقف، على الرغم من تجمّع عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان والذين كانوا قد تداعوا لاستقباله في المحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
لبنان 24

لبنان وا

الإسلام

إسلامي

بيروت

لبنان

