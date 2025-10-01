Advertisement

لبنان

للمواطنين.. بيانٌ من "الشؤون العقارية"

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:15
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن جميع أمانات السجل العقاري في لبنان سوف تفتح ابوابها أمام المواطنين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع، وذلك طيلة شهر تشرين الاول 2025 لاستقبال معاملات جديدة وتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، كما وتسليم سندات الملكية، واستلام طلبات البدل عن ضائع واظهار الحدود والافادات العقارية.
اما بالنسبة للمراجعات كافة فتُقبل فقط من اصحاب العلاقة مزودين بصورة عن هويتهم، أو من وكلائهم القانونيين المزودين بوكالتهم المصدقة لدى كتاب العدل. وبالنسبة للاعتراضات على أي معاملة، أوضحت المديرية وفق بيانها، أن أبوابها مفتوحة لمن يجد لديه اعتراض أو ملاحظة طيلة أيام العمل الاسبوعي ضمن أوقات الدوام الرسمي.

وأشار البيان إلى أن بعض أمانات السجل العقاري ستفتح أبوابها لأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، وسيتم تعليق برنامج دوام العمل عند مدخل كل أمانة في جميع المناطق.
