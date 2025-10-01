الاكتئاب الموسمي.. حين تتحكم الفصول بالمزاج



غالبًا ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف وتشتد خلال أشهر الشتاء، لتتراجع مع الربيع وازدياد ضوء النهار. وتشير دراسة أميركية إلى أن الاكتئاب الموسمي يصيب ما بين 1% و10% من السكان تبعًا للمنطقة الجغرافية، حيث تزداد النسبة في الدول ذات المناخ البارد وفترات النهار القصيرة. كما بينت الدراسة أنّ النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال. الاكتئاب الموسمي، أو ما يُعرف علميًا بالاضطراب العاطفي الموسمي (Seasonal Affective Disorder - SAD)، هو نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بتغيّر الفصول، خصوصًا في الخريف والشتاء. ويُعتبر من الحالات التي تلقى اهتمامًا متزايدًا في الأوساط الطبية، نظرًا لتأثيره المباشر على جودة حياة المصاب وصحته النفسية والجسدية.غالبًا ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف وتشتد خلال أشهر الشتاء، لتتراجع مع الربيع وازدياد ضوء النهار. وتشير دراسة أميركية إلى أن الاكتئاب الموسمي يصيب ما بين 1% و10% من السكان تبعًا للمنطقة الجغرافية، حيث تزداد النسبة في الدول ذات المناخ البارد وفترات النهار القصيرة. كما بينت الدراسة أنّ النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال.





وتتشابه أعراض الاكتئاب الموسمي مع الاكتئاب العادي، إلا أن له سمات خاصة. وأبرز هذه الأعراض: الشعور المستمر بالحزن، انخفاض الطاقة، صعوبة التركيز، فقدان الحافز لممارسة الأنشطة المعتادة، وزيادة ساعات النوم. كذلك، أظهرت أبحاث نشرت عام 2014 أنّ الميل إلى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات شائع جدًا لدى المصابين بهذا الاضطراب، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتفاقم الحالة النفسية.





أما عن الأسباب، فيُرجّح العلماء أنّ قلة التعرض لضوء الشمس تقلّل من إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي المرتبط بتحسين المزاج، كما تخلّ بتوازن الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. دراسة أخرى هنا أكدت أن التغيّر في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم نتيجة قصر النهار يُعد عاملًا أساسيا في نشوء الأعراض. وتتشابه أعراض الاكتئاب الموسمي مع الاكتئاب العادي، إلا أن له سمات خاصة. وأبرز هذه الأعراض: الشعور المستمر بالحزن، انخفاض الطاقة، صعوبة التركيز، فقدان الحافز لممارسة الأنشطة المعتادة، وزيادة ساعات النوم. كذلك، أظهرت أبحاث نشرت عام 2014 أنّ الميل إلى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات شائع جدًا لدى المصابين بهذا الاضطراب، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتفاقم الحالة النفسية.أما عن الأسباب، فيُرجّح العلماء أنّ قلة التعرض لضوء الشمس تقلّل من إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي المرتبط بتحسين المزاج، كما تخلّ بتوازن الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. دراسة أخرى هنا أكدت أن التغيّر في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم نتيجة قصر النهار يُعد عاملًا أساسيا في نشوء الأعراض.

لحسن الحظ أن هناك طرق فعالة للتعامل مع هذا الاضطراب. فقد أثبتت دراسات سريرية، أن العلاج بالضوء (Light Therapy) باستخدام مصابيح خاصة تحاكي ضوء الشمس يُعتبر من أكثر الوسائل نجاحًا في التخفيف من الأعراض. كما أن ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس متى أمكن يسهمان في تحسين المزاج أيضًا.