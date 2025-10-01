Advertisement

لبنان

سليم عون: قانون الانتخاب نافذ وعلى الحكومة تطبيقه

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1423836-638949092307893509.png
Doc-P-1423836-638949092307893509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب سليم عون ان "أزمة قانون الانتخاب من مسؤولية الحكومة أولاً لأنها هي السلطة الفعلية".
Advertisement
و في حديث عبر "صوت كل لبنان" اعتبر عون أنه: "لدينا قانون نافذ منذ ثماني سنوات وكل ما يلزم هو تطبيقه عبر لجنة وزارية من الداخلية والخارجية وإذا أرادت الحكومة التعديل فلتقدّم مشروع قانون وترسله إلى المجلس النيابي بدلا من رمي المسؤولية على النواب".

واشار الى أنه "لا يمكن حرمان أي جيل من حق الترشح والتمثيل وكذلك المغتربون"، موضحا أن "موقف التيار الوطني الحر قائم على أن القانون موجود ويجب السير به ومن يريد تغييره فليتحمّل المسؤولية"، مشددا على ان "المطلوب اليوم تطبيق القانون لا ابتداع أعذار جديدة".

وعن إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تجميد القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التشريعية يوم الاثنين، وضع عون هذا الموقف في خانة ممارسة الضغوط بين الأفرقاء.

 
مواضيع ذات صلة
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
01/10/2025 11:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباك متصاعد بشأن قانون الإنتخاب والقانون الحالي هو المرجّح للتطبيق
lebanon 24
01/10/2025 11:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون: الانتخابات ضرورة دستورية ومن حق "الحزب" فرض شروطه
lebanon 24
01/10/2025 11:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـmtv : هناك قانون انتخاب نافذ فلنطبّقه وإذا لم يرغبوا بذلك فلننتخب على أساس قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ
lebanon 24
01/10/2025 11:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الياس بوصعب

نائب رئيس

الياس بو

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-01
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24