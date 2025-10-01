Advertisement

لبنان

في الأسبوع الأول من تشرين.. كيف سيكون الطقس؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1423839-638949099215778422.jpg
Doc-P-1423839-638949099215778422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس مستقر نسبيًا، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا.
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا بشكل عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيًا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، دون تعديل في المناطق الجبلية.
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون الطقس في اول ايام الأسبوع؟
lebanon 24
01/10/2025 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: الاقتراع سيكون في 5 تشرين الأول المقبل
lebanon 24
01/10/2025 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
lebanon 24
01/10/2025 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
lebanon 24
01/10/2025 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

لبنان وا

بشكل عام

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-01
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24