في الأسبوع الأول من تشرين.. كيف سيكون الطقس؟

يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط طقس مستقر نسبيًا، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيًا ، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات.الخميس: غائم جزئيًا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات.الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، دون تعديل في المناطق الجبلية.