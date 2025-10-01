Advertisement

لبنان

ضبط مخالفين للثروة الحرجية في هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
01-10-2025 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1423840-638949099809054504.png
Doc-P-1423840-638949099809054504.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة عن ضبط عدد من المخالفين في بلدة دبل – قضاء بنت جبيل – بعد ورود شكاوى عن قيامهم بقطع الأشجار الحرجية والتجارة بها دون تراخيص قانونية. بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، تم توقيف المخالفين ومصادرة الأحطاب غير القانونية، وأُخذت إفاداتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisement

كما أشارت الوزارة إلى توقيف ثلاثة أشخاص في بلدة ياطر قاموا بجرف وقلع أشجار حرجية، بعد تحقيق أجراه فصيل تبنين التابع لقوى الأمن الداخلي، وضبط الأحطاب ومصادرتها وفق توجيهات النيابة العامة البيئية.

وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع مراكزها والإبلاغ عن أي مخالفات لضمان حماية الغابات والثروة الحرجية اللبنانية وتطبيق القوانين البيئية والشرعية بحق جميع المخالفين.
مواضيع ذات صلة
البعريني من فنيدق.. لتسليط الضوء على الثروة الحرجية وتعزيز السياحة البيئية
lebanon 24
01/10/2025 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ضبط مخالفة كبيرة في زغرتا
lebanon 24
01/10/2025 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة يواصل جهوده في ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية
lebanon 24
01/10/2025 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات
lebanon 24
01/10/2025 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

النيابة العامة

وزارة الزراعة

قضاء بنت جبيل

اللبنانية

النيابة

الثروة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-01
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24