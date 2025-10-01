27
لبنان
ضبط مخالفين للثروة الحرجية في هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
01-10-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الزراعة
عن ضبط عدد من المخالفين في بلدة دبل –
قضاء بنت جبيل
– بعد ورود شكاوى عن قيامهم بقطع الأشجار الحرجية والتجارة بها دون تراخيص قانونية. بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، تم توقيف المخالفين ومصادرة الأحطاب غير القانونية، وأُخذت إفاداتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشارت الوزارة إلى توقيف ثلاثة أشخاص في بلدة ياطر قاموا بجرف وقلع أشجار حرجية، بعد تحقيق أجراه فصيل تبنين التابع لقوى الأمن الداخلي، وضبط الأحطاب ومصادرتها وفق توجيهات
النيابة العامة
البيئية.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع مراكزها والإبلاغ عن أي مخالفات لضمان حماية الغابات والثروة الحرجية
اللبنانية
وتطبيق القوانين البيئية والشرعية بحق جميع المخالفين.
تابع
