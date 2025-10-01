ضبط مخالفين للثروة الحرجية في هذه البلدة الجنوبية

Advertisement

أعلنت عن ضبط عدد من المخالفين في بلدة دبل – – بعد ورود شكاوى عن قيامهم بقطع الأشجار الحرجية والتجارة بها دون تراخيص قانونية. بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، تم توقيف المخالفين ومصادرة الأحطاب غير القانونية، وأُخذت إفاداتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما أشارت الوزارة إلى توقيف ثلاثة أشخاص في بلدة ياطر قاموا بجرف وقلع أشجار حرجية، بعد تحقيق أجراه فصيل تبنين التابع لقوى الأمن الداخلي، وضبط الأحطاب ومصادرتها وفق توجيهات البيئية.وشددت الوزارة على أهمية التعاون مع مراكزها والإبلاغ عن أي مخالفات لضمان حماية الغابات والثروة الحرجية وتطبيق القوانين البيئية والشرعية بحق جميع المخالفين.