بلدية برج رحال تتسلم هبات كورية لتعزيز البنية التحتية

أقامت بلدية احتفالاً بمناسبة استلام هبات من الكتيبة العاملة ضمن اليونيفيل، تضمنت حاويات للنفايات و32 مصباحًا للطاقة الشمسية لإنارة الشوارع.حضر الاحتفال داود وأعضاء المجلس والمخاتير، بالإضافة إلى الكورية العقيد لي هو جون وضباطها، ومدير المدرسة الرسمية، وعدد من الفاعليات المحلية.خلال الاحتفال، شدد قائد الكتيبة على أهمية التعاون مع البلدية لدعم المشاريع التنموية، فيما أكد عز الدين أن هذه المبادرات تعزز روح الشراكة بين الكتيبة والمجتمع المحلي.بعد توقيع محضر استلام الهبات، قدمت البلدية درعًا تكريميًا لقائد الكتيبة عربون وفاء وتقدير، واختتم الاحتفال بـ"ضيافة لبنانية تقليدية".