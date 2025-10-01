27
لبنان
بلدية برج رحال تتسلم هبات كورية لتعزيز البنية التحتية
Lebanon 24
01-10-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت بلدية
برج رحال
احتفالاً بمناسبة استلام هبات من الكتيبة
الكورية
العاملة ضمن اليونيفيل، تضمنت حاويات للنفايات و32 مصباحًا للطاقة الشمسية لإنارة الشوارع.
حضر الاحتفال
رئيس المجلس البلدي
داود
عز الدين
وأعضاء المجلس والمخاتير، بالإضافة إلى
قائد الكتيبة
الكورية العقيد لي هو جون وضباطها، ومدير المدرسة الرسمية، وعدد من الفاعليات المحلية.
خلال الاحتفال، شدد قائد الكتيبة على أهمية التعاون مع البلدية لدعم المشاريع التنموية، فيما أكد عز الدين أن هذه المبادرات تعزز روح الشراكة بين الكتيبة والمجتمع المحلي.
بعد توقيع محضر استلام الهبات، قدمت البلدية درعًا تكريميًا لقائد الكتيبة عربون وفاء وتقدير، واختتم الاحتفال بـ"ضيافة لبنانية تقليدية".
