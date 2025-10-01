Advertisement

لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي تقضي عطلتها في إهدن

Lebanon 24
01-10-2025 | 03:20
زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وولف محمية حرج إهدن، حيث أمضت عطلة نهاية الأسبوع هناك.
وزارت محمية حرج إهدن الطبيعية برفقة  رياض الاسعد وعقيلته ندى واستقبلتهم مديرة المحمية المهندسة ساندرا كوسا سابا التي شرحت للزائرين الخطوات والمشاريع الجديدة التي تقوم بها ادارة المحمية.
 
ثم انطلقوا سيرًا في جولة داخل غابات المحمية التي بدأت ألوانها ترتدي حلة الخريف ، وتخلل الجولة رصد  لغروب الشمس الذي أضفى سحرًا خاصًا على الطبيعة الخلابة نوهت به سفيرة الاتحاد الاوروبي وأبدت به إعجاباً لاسيما أنها شاهدت المحمية بلوحات جمالية مختلفة عما شاهدته في زيارتها السابقة في موسم الشتاء والثلوج ، ووعدت فريق العمل في المحمية بزيارة ثالثة لقضاء وقت أطول . 

واختتمت العطلة البيئية الاهدنية بجلسة طويلة في فندق "بالاس" الاثري على طريق نبع مار سركيس اهدن.
